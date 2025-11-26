Marmara Bölgesi’nde 26 Kasım 2025 Salı günü yapılması planlanan deprem tatbikatı hakkında ortaya atılan iddialar gündemi hareketlendirdi. Tatbikatın akıbeti, ertelenip ertelenmediği ve AFAD’ın açıklamaları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

AFAD’ın duyurduğu Ulusal Afet Tatbikatı için 26 Kasım tarihi uzun süredir bekleniyordu. Ancak son günlerde sosyal medyada “tatbikat iptal edildi”, “milyonlarca lira boşa gitti” şeklinde dolaşıma giren iddialar belirsizliğe neden oldu. AFAD’ın resmi açıklamasıyla hem iddialar hem de tatbikatın geleceği netleşmiş oldu.

BUGÜN DEPREM TATBİKATI VAR MI, NEDEN YOK?

26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Afet Tatbikatı, iddiaların aksine iptal edilmedi ancak ileri bir tarihe ertelendi. AFAD, tatbikatın ertelenme gerekçesinin paydaş kurumlarla yapılan değerlendirme toplantılarında alınan ortak karar olduğunu belirtti.

Bazı basın organlarında çıkan “tatbikat iptal edildi”, “milyonlarca lira boşa harcandı” gibi başlıkların ise tamamen asılsız olduğu açıklandı. AFAD, planlama sürecinde herhangi bir harcama yapılmadığını vurgulayarak vatandaşların manipülatif içeriklere itibar etmemesi gerektiğini belirtti. Kurum ayrıca 2025 yılı içinde 40 tatbikatın başarıyla tamamlandığını hatırlatarak çalışmaların kesintisiz sürdüğünü duyurdu.

Bugün deprem tatbikatı var mı, yapılacak mı? AFAD açıklama yaptı

DEPREM TATBİKATI YAPILACAK MI 26 KASIM?

AFAD’ın açıklamasına göre Ulusal Afet Tatbikatı ileri bir tarihte yapılacak. Tatbikatın hangi gün gerçekleştirileceği ise kurumun yeni planlamasının ardından kamuoyuna duyurulacak. Bu nedenle “tatbikat iptal edildi” iddiası gerçeği yansıtmıyor. Yalnızca tarih değişikliği söz konusu.

AFAD BÜYÜK MARMARA DEPREMİ TATBİKATI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

AFAD'ın yayılan iddialara dair yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti” şeklinde dolaşıma sokulan iddialar asılsız olup dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetler yürütülmekte olup, bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 12’si bölge, 28’i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikat başarıyla icra edilmiştir.

26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi’nde yapılması planlanan “Ulusal Afet Tatbikatı”nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir.

Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

