İhtiyaç kredisi hacminde geçen hafta 41 milyar liralık artış yaşanırken, bu rakam son 13 haftanın en hızlı yükselişine işaret etti. Bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi oranlarına bakıldığında ise bu hafta yeni bir indirim görünmüyor. En ucuz ihtiyaç kredileri hangi bankalarda? 125 bin TL’nin 12 ve 24 ayda geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 14 Kasım ile sona eren haftada, 2 trilyon 46,88 milyar TL seviyesine ulaştı. Söz konusu rakam, bir önceki haftaya göre yaklaşık 41 milyar liralık artışa işaret etti. Bu artış aynı zamanda son 13 haftanın da en hızlı yükselişi oldu.

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

Sektör temsilcileri, piyasalarda kasım ayı indirimlerinin ihtiyaç kredisi talebinde de son haftaların en hızlı artışını desteklediğini ifade ediyor. Öte yandan bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi oranlarına bakıldığında, bu hafta yeni bir indirim görünmüyor.

26 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-Alternatif Bank: %2,79

-TEB: %2,99

-QNB: %2,99

-ON Dijital: %3,29

-Denizbank: %3,61

-ING: %3,64

İhtiyaç kredisinde son durum! İşte 125 bin TL’nin geri ödemesi

125 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük orana göre 125 bin TL kredinin 1 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi tutarı: 125 bin TL

-Kredi vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %2,79

-Aylık taksit: 13 bin 33 TL

-Toplam geri ödeme: 157 bin 14 TL

125 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

2 yıllık ihtiyaç kredilerinde ise en düşük oran %2,99 olarak öne çıkıyor. Bu orana göre 125 bin TL kredinin geri ödeme tablosu ise şöyle:

-Kredi tutarı: 8 bin 104 TL

-Kredi vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Aylık taksit: 8 bin 104 TL

-Toplam geri ödeme: 195 bin 209 TL

PİYASADA BEKLENTİLER

Kredi faizleri, yılın son haftalarına girerken iki önemli gelişmeye odaklandı. Gelecek hafta açıklanacak kasım ayı TÜFE verisi ve 11 Aralık’taki TCMB faiz kararı, kredi oranlarının geleceği için de önemli bir gösterge olacak.

Kasımda aylık enflasyonun %1,5’in altında gelebileceğine yönelik beklentiler artarken, Merkez Bankasının da 150 baz puana varabilecek faiz indirimine gidebileceği tahminleri öne çıkıyor.

ÖMER FARUK DİRLİK

Haberle İlgili Daha Fazlası