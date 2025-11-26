Mersin'de yaşayan vatandaşlar, 26 Kasım 2025 Çarşamba tarihli su kesintisi programını sorgulamaya başladı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor.

Silifke ve Tarsus başta olmak üzere, su kesintisinden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini ve kesintinin programını merak edip araştırmaya başladı.

26 Kasım tarihine ait su kesintileri, etkilenen bölgeler ve suyun geleceği saatler MESKİ su kesintisi programında yer almaktadır.

26 Kasım MESKİ su kesintisi programı: Son dakika Silifke, Tarsusta sular ne zaman gelecek?

26 KASIM SİLİFKE, TARSUS'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Silifke ilçesinde Atayurt ve Atakent mahalleleri; Aydıncık ilçesinde Atatürk, Cumhuriyet, Hacıbahattin, Hürriyet, Karaseki, Merkez ve Yeni mahalleleri; Tarsus ilçesinde ise Yenice, Altaylılar, Anıt, Bağlar, Gaziler ve Mithatpaşa mahallelerinde sular gün içinde gelecektir.

SİLİFKE - ATAYURT: 11.00

AYDINCIK - ATATÜRK, CUMHURİYET, HACIBAHATTİN, HÜRRİYET, KARASEKİ, MERKEZ, YENİ: 15.00

TARSUS - YENİCE: 12.00

SİLİFKE - ATAKENT: 15.00

TARSUS - ALTAYLILAR, ANIT, BAĞLAR, GAZİLER, MİTHATPAŞA: 14:00

