Ankara’nın çeşitli ilçelerinde ASKİ tarafından planlanan su kesintileri, 26 Kasım Çarşamba günü vatandaşları etkilemeye devam edecek. Yapılan açıklamalara göre Pursaklar, Çubuk, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde bazı mahallelerde gün boyunca su akışında aksama yaşanacak. ASKİ Ankara su kesintisi 26 Kasım listesi paylaşılırken vatandaşlar Ankara'da sular ne zaman gelecek merak ediyor

Ankara’nın Pursaklar, Çubuk, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde 26 Kasım Çarşamba günü planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanacak. ASKİ’nin yaptığı duyuruda, vana değişimi, bakım çalışmaları ve barajdaki düşük su seviyesi nedeniyle bazı mahallelerde gün boyunca suyun kesileceği bildirildi.

ASKİ Ankara su kesintisi 26 Kasım! Ankarada sular ne zaman gelecek?

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 KASIM

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 26.11.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 26.11.2025 18:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Saray Fatih Mahallesi DY-1 ( 5000M3) Su deposunda vana değişimi yapılacak olup bu süreçte tesis çalışmayacağından su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Pursaklar ilçesi; -Saray Fatih Mahallesi -Saray Cumhuriyet mahallesi -Saray Gümüşoluk Mahallesi -Sirkeli Yeşilyurt - Yeşilova Mahalleleri -Abadan Mahallesi -Karşıyaka Mahallesi -Kösrelikızığı Mahallesi Kesinti Başlama saati; 26/11/2025 - 09:00 Su verilme saati 26/11/2025 - 18:00

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 26.11.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 26.11.2025 17:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Saray mahallesi DY-1 Su deposunda vana değişimi çalışması yapılacak olup su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Melikşah mahallesinin tamamı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 25.11.2025 15:25:00

Tamir Tarihi: 26.11.2025 02:00:00

Detay: Pursaklar ilçemizin ana içme suyu kaynağı olan Çubuk-2 Barajında, uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik seviyelere gerilemiştir. Bu durum, su temininde zaman zaman yaşanan kesintilerin ana nedeni olup, ASKİ ekiplerimiz tarafından alternatif kaynaklarla takviye sağlanarak vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz Üst kotlarda basınç düşüklüğü ve susuzluk olabilecek yerler

Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi Tevfik İleri Mahallesi Fatih Mahallesi Merkez Mahallesi Tahmini su verilme saati 26/11/2025 - 02:00

ASKİ Ankara su kesintisi 26 Kasım! Ankarada sular ne zaman gelecek?

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 25.11.2025 18:30:00

Tamir Tarihi: 26.11.2025 09:00:00

Detay: Detay: Sayın Abonelerimiz; Etimesgut ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler: Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi,Şehitali Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Orhun Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesinin tamamı ve Alsancak Mahallesi,Süvari Mahallesi ve 30 Ağustos Mahellesinin bir kısmı.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 25.11.2025 23:20:00

Tamir Tarihi: 26.11.2025 18:00:00

Detay: Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşma saati:19:00 olarak öngörülmektedir. Detay: Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi 588 sokakta Ø 110 luk pe içme suyu hattı arıza çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şirin göl sitesi

BETÜL TOKKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası