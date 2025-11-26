Konyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün şoförünün, araç seyir halindeyken koltuğundan kalkıp oynamaya başladı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün şoförünün koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü.

OTOBÜSTEKİLER DE ALKIŞLADI

Otobüsteki taraftarların alkışlarla karşılık verdiği görüntülerin sonuna doğru ise şoförün koltuğa oturup aracı sürmeye devam ettiği görüldü. Sosyal medyada bazı kullanıcıların tepki gösterdiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

SEVDA KİLİÇ

