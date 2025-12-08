Almanya’nın Kiel kentinde yapılan seçimleri Yeşiller Partisi’nin adayı Samet Yılmaz kazandı. Yılmaz, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay’dan sonra ülkenin ikinci Türk kökenli belediye başkanı oldu.

Kiel’de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamlandı. Yeşiller Partisi’nin adayı 44 yaşındaki Samet Yılmaz, oyların yüzde 54,1’ini alarak kentin yeni belediye başkanı oldu. Almanya’nın kuzeyindeki kentte CDU ve FDP tarafından desteklenen bağımsız aday Gerrit Derkowski ise yüzde 45,9’da kaldı.

Yılmaz, Kiel’in aynı zamanda ilk Yeşiller Partili belediye başkanı oldu. Görevini Nisan 2026’da SPD’li Ulf Kmpfer’den devralacak.

Samet Yılmaz’ın seçilmesiyle birlikte Almanya’da Türk kökenli belediye başkanları listesine yeni bir isim eklendi. İlk örnek olan Hannover Belediye Başkanı Belit Onay’ın ardından Yılmaz, ülkenin ikinci Türk kökenli belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.

Yılmaz seçim sonrası yaptığı açıklamada, Schleswig-Holstein’ın başkenti Kiel’i daha modern ve sosyal bir kent haline getirmek istediğini söyledi.

SAMET YILMAZ KİMDİR?

1981’de Kiel’de doğan Dr. Samet Yılmaz, kariyerine kimya laboratuvarı teknisyeni olarak başladı. Ardından Kiel Christian Albrechts Üniversitesi’nde siyaset bilimi doktorası yaptı.

16 yıldır Schleswig-Holstein Eyaleti İçişleri Bakanlığı’nda görev alan Yılmaz, 2023’ten itibaren Kiel Yeşiller Partisi’nin eş grup başkanlığını yürütüyordu. Evli ve 3 çocuk babası olan Yılmaz, yerel siyasette uzun yıllardır aktif rol oynuyor.

İLK TURDA GERİDEYDİ, İKİNCİ TURDA BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTI

16 Kasım’da yapılan ilk turda hiçbir aday çoğunluğa ulaşamadı. Derkowski yüzde 28,7 ile birinci olurken Yılmaz yüzde 24,8 ile ikinci tura kaldı. Ancak ikinci turda Yeşiller’in adayı etkili kampanyasıyla fark yaparak rakibinin önüne geçti.

Kiel’de 190 bin seçmenin bulunduğu seçimlere katılım oranı yüzde 43,5 olarak kaydedildi.

YIPRATMA KAMPANYASI: TÜRK GÜNÜ TARTIŞMASI

Seçim sürecinde Yılmaz’ın ismi çeşitli iddialarla gündeme geldi. Der Spiegel’in haberinde, 8 Haziran 2025’te düzenlenen “Türk Günü” festivaline destek verdiği öne sürüldü. Haberde, Yılmaz’ın Meclis Üyesi olarak etkinliğin izin süresinin bir gün sonra kaldırılması için girişimde bulunduğu iddia edildi.

Spiegel, bu olay sonrası Yılmaz’ın “Bozkurtlarla bağlantılı bir derneğe destek verdiği” suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı Anayasayı Koruma Dairesi’ndeki görevinden alındığını ve başka bir birime atandığını yazdı.

Yılmaz ise bu iddiaları reddetti. Festivalde söküm işlemlerinin kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmesi için belediyeyi aradığını söyledi.

GAZZE AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Ekim ayında sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, 15–20 yaralı Gazzeli çocuğun Kiel’de tedavi edilebileceğini ancak Almanya İçişleri Bakanlığının buna izin vermediğini ifade etmişti.

"Kiel'de Gazze'den gelecek çocuklara neden yardım edemeyeceğimizi anlamıyorum ve hayal kırıklığına uğradım. Sorumlulara insani yardım için yolu açın çağrısı yapıyorum" sözleri Almanya’da geniş yankı uyandırmıştı.

