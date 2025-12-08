Şanlıurfa’da bir düğün sonrası iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yapılan düğün sonrası iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

Tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği Mustafa T., Ali T., Mehmet T. ve Hüseyin Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası