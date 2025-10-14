Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Geri sayım başladı: Uçan taksiler ilk müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
Uçan Taksi, Elektrikli Uçak, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD merkezli havacılık şirketi Archer, dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight'ın gelecek yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde taksi hizmeti vermesi için test süreçlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Tamamen elektrikli olarak geliştirilen uçak,160 kilometre menzile sahip olmasının yanı sıra pilot dışında 4 kişiyi taşıyabiliyor.

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. 17 Ekim'e kadar sürecek fuarda birçok şirket yapay zekadan siber güvenliğe kadar çeşitli alanlarda geliştirdiği teknolojileri tanıtıyor.

Fuarda dikey iniş kalkışlı uçaklar da ziyaretçilerden ilgi görüyor.

160 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Sergilenen araçlar arasında ABD merkezli havacılık şirketi Archer'ın dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight da bulunuyor. Tamamen elektrikli olarak geliştirilen uçak 160 kilometre menzile sahip.

Pilot hariç 4 yolcu taşıyabilen uçak, bagaj taşıma imkanı da sunuyor. Midnight'ın yolcu taşımacılığından acil durum servisleri gibi farklı alanlarda kullanımı öngörülüyor.

Geri sayım başladı: Uçan taksiler ilk müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyor - 1. Resim

31 DAKİKADA 86 KİLOMETRE MESAFE KATETTİ

Şirket yetkililerinden edinilen bilgiye göre, aracın test süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerçekleştirilen bir uçuş testinde uçak, 31 dakikada 86 kilometre mesafe katetti.

Temmuz ayında Abu Dabi'de test uçuşu yapılan Midnight'ın 2026'da takvime uygun şekilde taksi olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra uçağın test süreçleri ABD'de de yoğun olarak devam ediyor. Test sürecinde elde edilen veriler, çalışmaları ve sertifikasyon sürecini ilerletme açısından önem taşıyor.

Archer'ın yanı sıra bazı havacılık firmaları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde taksi hizmeti vermesi için geliştirdiği aynı sınıftaki uçakları test ediyor.

