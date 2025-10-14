Güncel Türkiye puan durumu araştırılıyor: Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? 2026 Dünya Kupası E Grubu son durumu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda heyecan devam ediyor. A Milli Takım kritik bir süreçten geçerken, taraftarlar Türkiye'nin puan durumu ve gruptaki sıralamasını merak etmeye başladı.

TÜRKİYE'NİN KAÇ PUANI VAR, KAÇINCI SIRADA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda üç maç oynayan Türkiye, topladığı 6 puanla ikinci sıradadır.

Grubun lideri İspanya 9 puanla zirvede bulunurken, Gürcistan 3 puanla üçüncü, Bulgaristan ise henüz puanla tanışamadı. Kalan üç karşılaşma, Türkiye’nin Dünya Kupasına katılıp katılmayacağını belirleyecek.

TÜRKİYE'NİN KALAN DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇLARI

Türkiye, toplam 6 maçlık grupta ilk yarıyı tamamladı, önünde 3 kritik maç kaldı.

İşte milli takımın 2025 takviminde kalan maçları:

14 Ekim, 21:45: Türkiye - Gürcistan (Ev Sahası)

15 Kasım, 20:00: Türkiye - Bulgaristan (Ev Sahası)

18 Kasım, 22:45: İspanya - Türkiye (Deplasman)

Bu maçlar, Türkiye'nin hem direkt Dünya Kupası'na gitme hem de play-off turuna katılma şansını şekillendirecek.Türkiye, ev sahibi avantajını en iyi şekilde değerlendirerek Gürcistan ve Bulgaristan karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.