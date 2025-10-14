Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Güncel Türkiye puan durumu araştırılıyor: Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? 2026 Dünya Kupası E Grubu son durumu

Güncel Türkiye puan durumu araştırılıyor: Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? 2026 Dünya Kupası E Grubu son durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güncel Türkiye puan durumu araştırılıyor: Türkiye&#039;nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? 2026 Dünya Kupası E Grubu son durumu
Türkiye, A Milli Takım, Avrupa Elemeleri, Puan Durumu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda son maçlara doğru girerken, gözler Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğunda alacağı kritik sonuçlara çevrildi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda heyecan devam ediyor. A Milli Takım kritik bir süreçten geçerken, taraftarlar Türkiye'nin puan durumu ve gruptaki sıralamasını merak etmeye başladı. 

Türkiye - İspanya maçı muhtemel ilk 11: Milli maçta kimler eksik, kimler cezalı? - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN KAÇ PUANI VAR, KAÇINCI SIRADA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda üç maç oynayan Türkiye, topladığı 6 puanla ikinci sıradadır.

Grubun lideri İspanya 9 puanla zirvede bulunurken, Gürcistan 3 puanla üçüncü, Bulgaristan ise henüz puanla tanışamadı.  Kalan üç karşılaşma, Türkiye’nin Dünya Kupasına katılıp katılmayacağını belirleyecek. 

Türkiye'nin Gürcistan maçı 11'i netleşti: İşte Montella'nın kadro tercihi - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN KALAN DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇLARI

Türkiye, toplam 6 maçlık grupta ilk yarıyı tamamladı, önünde 3 kritik maç kaldı.

İşte milli takımın 2025 takviminde kalan maçları:

  • 14 Ekim, 21:45: Türkiye - Gürcistan (Ev Sahası)
  • 15 Kasım, 20:00: Türkiye - Bulgaristan (Ev Sahası)
  • 18 Kasım, 22:45: İspanya - Türkiye (Deplasman)

Bu maçlar, Türkiye'nin hem direkt Dünya Kupası'na gitme hem de play-off turuna katılma şansını şekillendirecek.Türkiye, ev sahibi avantajını en iyi şekilde değerlendirerek Gürcistan ve Bulgaristan karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TOKİ kiralık konut projesi ne zaman başlayacak? 500 bin kiralık Sosyal Konut projesi şartları!Malezya'da grip alarmı: 6 bin öğrenci hastalandı, okullar kapatıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TOKİ kiralık konut projesi ne zaman başlayacak? 500 bin kiralık Sosyal Konut projesi şartları! - HaberlerTOKİ kiralık konut projesi ne zaman başlayacak? 500 bin kiralık Sosyal Konut projesi şartları!AJet bilet kampanyası duyuruldu! Yurt dışı bilet kampanyası hangi ülkelerde, hangi tarihlerde geçerli? - HaberlerAJet bilet kampanyası duyuruldu! Yurt dışı bilet kampanyası hangi ülkelerde, hangi tarihlerde geçerli?KYK burs kredi başvuruları ne zaman bitiyor? Son tarih açıklandı - HaberlerKYK burs kredi başvuruları ne zaman bitiyor? Son tarih açıklandıEnfes bir akşam 2 sezon ne zaman? 9. bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı gündemde - HaberlerEnfes bir akşam 2 sezon ne zaman? 9. bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı gündemdeOlympiakos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri netleşti - HaberlerOlympiakos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri netleştiDGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonucu sorgulama.... - HaberlerDGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonucu sorgulama....
Sonraki Haber Yükleniyor...