Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > KYK burs kredi başvuruları ne zaman bitiyor? Son tarih açıklandı

KYK burs kredi başvuruları ne zaman bitiyor? Son tarih açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KYK burs kredi başvuruları ne zaman bitiyor? Son tarih açıklandı
KYK, Burs, Kredi, Başvuru, Tarih, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci başladı. Üniversite öğrencileri e-Devlet üzerinden işlemlerini yapıyor ancak başvuru ekranı belirli bir tarihe kadar açık kalacak. Süreci yakından takip eden öğrenciler KYK burs kredi başvurularının bitiş tarihini araştırıyor. Başvurular için son tarih ve saat bilgisi paylaşıldı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları milyonlarca öğrencinin gündeminde. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), her yıl olduğu gibi bu dönem de üniversite öğrencilerine maddi destek sağlıyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurularda hem tarih aralığı hem de başvuru koşulları dikkatle takip edilmeli.

KYK BURS KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK tarafından yapılan açıklamaya göre 2025-2026 burs ve kredi başvuruları 13 Ekim Pazartesi günü başladı. Süreç 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihten sonra sistem başvurulara kapanacağı için öğrencilerin son günü beklemeden işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru süresi boyunca öğrenciler form üzerindeki bilgilerini güncelleyebiliyor. Ancak yoğunluk yaşanabileceği için başvuruların erken yapılması tavsiye ediliyor.

KYK burs kredi başvuruları ne zaman bitiyor? Son tarih açıklandı - 1. Resim

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden kabul ediliyor. Öğrencilerin e-Devlet şifresi yoksa PTT şubelerinden temin etmeleri gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra “Gençlik ve Spor Bakanlığı - KYK Burs/Kredi Başvurusu” sayfası üzerinden işlem yapılabiliyor.

Başvuru formu, öğrencinin öğrenim bilgilerini YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden otomatik olarak çekiyor. Bilgilerde hata veya eksiklik varsa, başvuru geçersiz sayılabileceğinden öğrencilerin üniversite öğrenci işleriyle iletişime geçerek düzeltme yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca formda aile, gelir ve sosyal durum bilgileri de yer alıyor.

KYK burs kredi başvuruları ne zaman bitiyor? Son tarih açıklandı - 2. Resim

KYK BURS/KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2025-2026 dönemi KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Geçmiş yıllarda sonuçların genellikle başvuru sürecinin bitimini takip eden birkaç hafta içinde açıklandığı biliniyor.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek. Burs veya kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen süre içinde elektronik taahhütname onayı yapması gerekiyor. Onay işlemini tamamlamayanlara burs/kredi desteği başlatılmıyor. 

2025 KYK BURSU NE KADAR?

Yeni dönem için burs ve kredi tutarları henüz resmî olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz eğitim yılında ödenen miktarlar şu şekildeydi:

Ön lisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri için 6.000 TL

Doktora öğrencileri için 9.000 TL

Yeni tutarların, yıl sonuna doğru Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Anlaşmanın ardında 55 tonluk enkaz! Gazze'nin yeniden inşası için 70 milyar dolar gerekecekBeşiktaş'tan ayrılan Solskjaer'in yeni adresi: Eski takım arkadaşı açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AJet bilet kampanyası duyuruldu! Yurt dışı bilet kampanyası hangi ülkelerde, hangi tarihlerde geçerli? - HaberlerAJet bilet kampanyası duyuruldu! Yurt dışı bilet kampanyası hangi ülkelerde, hangi tarihlerde geçerli?Enfes bir akşam 2 sezon ne zaman? 9. bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı gündemde - HaberlerEnfes bir akşam 2 sezon ne zaman? 9. bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı gündemdeOlympiakos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri netleşti - HaberlerOlympiakos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri netleştiDGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonucu sorgulama.... - HaberlerDGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonucu sorgulama....Ben Leman nerede çekiliyor, Güzelköy gerçek mi? - HaberlerBen Leman nerede çekiliyor, Güzelköy gerçek mi?Türkiye E Grubu puan durumu! Gürcistan'ı yenerse, yenilirse ne olur? - HaberlerTürkiye E Grubu puan durumu! Gürcistan'ı yenerse, yenilirse ne olur?
Sonraki Haber Yükleniyor...