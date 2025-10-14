KYK burs kredi başvuruları ne zaman bitiyor? Son tarih açıklandı

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları milyonlarca öğrencinin gündeminde. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), her yıl olduğu gibi bu dönem de üniversite öğrencilerine maddi destek sağlıyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurularda hem tarih aralığı hem de başvuru koşulları dikkatle takip edilmeli.

KYK BURS KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK tarafından yapılan açıklamaya göre 2025-2026 burs ve kredi başvuruları 13 Ekim Pazartesi günü başladı. Süreç 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihten sonra sistem başvurulara kapanacağı için öğrencilerin son günü beklemeden işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru süresi boyunca öğrenciler form üzerindeki bilgilerini güncelleyebiliyor. Ancak yoğunluk yaşanabileceği için başvuruların erken yapılması tavsiye ediliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden kabul ediliyor. Öğrencilerin e-Devlet şifresi yoksa PTT şubelerinden temin etmeleri gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra “Gençlik ve Spor Bakanlığı - KYK Burs/Kredi Başvurusu” sayfası üzerinden işlem yapılabiliyor.

Başvuru formu, öğrencinin öğrenim bilgilerini YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden otomatik olarak çekiyor. Bilgilerde hata veya eksiklik varsa, başvuru geçersiz sayılabileceğinden öğrencilerin üniversite öğrenci işleriyle iletişime geçerek düzeltme yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca formda aile, gelir ve sosyal durum bilgileri de yer alıyor.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2025-2026 dönemi KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Geçmiş yıllarda sonuçların genellikle başvuru sürecinin bitimini takip eden birkaç hafta içinde açıklandığı biliniyor.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek. Burs veya kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen süre içinde elektronik taahhütname onayı yapması gerekiyor. Onay işlemini tamamlamayanlara burs/kredi desteği başlatılmıyor.

2025 KYK BURSU NE KADAR?

Yeni dönem için burs ve kredi tutarları henüz resmî olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz eğitim yılında ödenen miktarlar şu şekildeydi:

Ön lisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri için 6.000 TL

Doktora öğrencileri için 9.000 TL

Yeni tutarların, yıl sonuna doğru Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.