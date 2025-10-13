Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > KYK kredisi alırken burs başvurusu yapılabilir mi?

KYK kredisi alırken burs başvurusu yapılabilir mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KYK kredisi alırken burs başvurusu yapılabilir mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KYK burs ve kredi başvuruları devam ederken kredi alırken burs başvurusu yapılabilir mi sorusu araştırılıyor. 2025-2026 KYK kredi ve burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

Üniversite öğrencileri için önemli bir destek kaynağı olan KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden sürüyor. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri, halihazırda kredi alan bir öğrencinin burs başvurusu yapıp yapamayacağı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (KYK) açıklamalarına göre, başvuru süreci her iki destek türü için de tek bir sistem üzerinden ilerliyor.

KYK KREDİSİ ALIRKEN BURS BAŞVURUSU YAPILABİLİR Mİ?

KYK mevzuatına göre öğrenciler, burs veya kredi başvurularını aynı başvuru ekranı üzerinden yapabiliyor. Yani öğrenim kredisi alan bir öğrenci, başvuru döneminde yeniden burs talebinde bulunabiliyor. Başvuru sistemi, öğrencinin ekonomik ve akademik durumunu yeniden değerlendiriyor.

Ancak bu durum yalnızca başvuru hakkı anlamına geliyor. Öğrencinin aynı anda her iki desteği birden alması mümkün değil. Değerlendirme sonucunda öğrenci yalnızca bir destek türüne hak kazanabiliyor.

KYK kredisi alırken burs başvurusu yapılabilir mi? - 1. Resim

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları tek bir form üzerinden alınır. e-Devlet platformunda yer alan “Kredi/Burs Başvurusu” hizmetine giren öğrenciler, hem burs hem kredi için aynı başvuru formunu doldurur.

Başvuruların değerlendirilmesi aşamasında öğrencinin ekonomik koşulları, başarı durumu ve öncelikli kriterleri göz önünde bulundurulur. Buna göre öğrenci yalnızca burs ya da kredi ödemesi almaya hak kazanır.

KYK kredisi alırken burs başvurusu yapılabilir mi? - 2. Resim

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

KYK yönetmeliğine göre bazı öğrenci grupları burs değerlendirmesinde öncelikli kabul edilir.
Bu gruplar arasında:

Şehit çocukları veya bekar kardeşleri,

Gaziler ve gazi çocukları,

%40 ve üzeri engelli öğrenciler,

Anne ve babası vefat eden öğrenciler,

Devlet koruması altında yetişen gençler,

Darüşşafaka Lisesi mezunları,

Milli sporcular ve

Üniversiteye giriş sınavında ilk 100’e giren öğrenciler yer alır.

Bu öğrenciler burs önceliğine sahiptir; ancak bu durum otomatik olarak burs kazanacakları anlamına gelmez.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrail birlikleri Suriye topraklarına girdi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aynadaki Yabancı uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Yeni bölüm merakla bekleniyor! - HaberlerAynadaki Yabancı uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Yeni bölüm merakla bekleniyor!Ukrayna - Azerbaycan maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifreli mi canlı yayınlanacak? - HaberlerUkrayna - Azerbaycan maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifreli mi canlı yayınlanacak?Trabzon'da yarın okullar tatil mi? 14 Ekim Trabzon'da kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor - HaberlerTrabzon'da yarın okullar tatil mi? 14 Ekim Trabzon'da kar tatili olup olmayacağı merak ediliyorSahtekarlar Haluk Bilginer konuk oyuncu mu, diziden ayrıldı mı? - HaberlerSahtekarlar Haluk Bilginer konuk oyuncu mu, diziden ayrıldı mı?Sahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde! - HaberlerSahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde!Mehter Marşı çalan melodili yol nerede? İşte melodili yolların adresi! - HaberlerMehter Marşı çalan melodili yol nerede? İşte melodili yolların adresi!
Sonraki Haber Yükleniyor...