Şara'dan 'Trump' sorusuna esprili cevap! Sosyal medyada gündem oldu

Ahmed Şara, ABD merkezli CBC News’te yayınlanan 60 Minutes programının YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

TRUMP'IN ÖVGÜ DOLU İFADELERİ HATIRLATILDI

Suriye ve bölgeye ilişkin önemli konuların ele alındığı programda muhabir Şara'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisi hakkında kullandığı övgü dolu ifadeleri hatırlattı.

"ŞÜPHENİZ Mİ VAR"

Sunucunun "Trump sizi yakışıklı, sert ve güçlü bir geçmişe sahip biri olarak tanımlamıştı." ifadelerini anımsatması üzerine Şara, esprili bir dille "Bundan şüpheniz mi var?" dedi.

Şara’nın videosu, ülkesi başta olmak üzere sosyal medyada gündem oldu.