Şara'dan 'Trump' sorusuna esprili cevap! Sosyal medyada gündem oldu

Şara'dan 'Trump' sorusuna esprili cevap! Sosyal medyada gündem oldu

- Güncelleme:
Dünya Haberleri

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD merkezli bir YouTube kanalına röportaj verdi. Muhabirin, Trump’ın kendisi hakkında sarf ettiği övgü cümlelerini anımsatması üzerine Şara’nın verdiği esprili cevap sosyal medyada viral oldu.

Ahmed Şara, ABD merkezli CBC News’te yayınlanan 60 Minutes programının YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. 

TRUMP'IN ÖVGÜ DOLU İFADELERİ HATIRLATILDI

Suriye ve bölgeye ilişkin önemli konuların ele alındığı programda muhabir Şara'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisi hakkında kullandığı övgü dolu ifadeleri hatırlattı.

Şara'dan 'Trump' sorusuna esprili cevap! Sosyal medyada gündem oldu - 1. Resim

"ŞÜPHENİZ Mİ VAR"

Sunucunun "Trump sizi yakışıklı, sert ve güçlü bir geçmişe sahip biri olarak tanımlamıştı." ifadelerini anımsatması üzerine Şara, esprili bir dille "Bundan şüpheniz mi var?" dedi.  

Şara'dan 'Trump' sorusuna esprili cevap! Sosyal medyada gündem oldu - 2. Resim

Şara’nın videosu, ülkesi başta olmak üzere sosyal medyada gündem oldu. 

