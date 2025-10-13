Slovakya’da iki tren çarpıştı: 100'den fazla yaralı var

Slovakya’nın doğusunda iki yolcu treninin kafa kafaya çarpışmasıyla büyük bir facia yaşandı.

En az 20 kişi yaralandı, 2’sinin durumu ağır. Enkazda mahsur kalan yolcular için kurtarma çalışmaları sürüyor.

TRENLER TÜNEL GİRİŞİNDE ÇARPIŞTI

Kaza, sabah saatlerinde Košice kenti yakınlarındaki Jablonov nad Turnou köyü yakınlarında meydana geldi.

Yolcu dolu iki ekspres trenin çarpışması sonucu bir lokomotif ve birkaç vagon raydan çıktı.

Polisin paylaştığı görüntülerde trenlerin bir tepe yamacında yan yattığı, sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği görüldü.

'İNSAN HATASI' ŞÜPHESİ

Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok, kazayla ilgili ilk değerlendirmesinde, “Ön bilgilere göre bu olağanüstü kaza insan hatasından kaynaklanmış olabilir” dedi.

Estok, makinistlerden birinin yol verme kuralını ihlal etmiş olabileceğini söyledi.

Yetkililer, 3 kişinin hâlâ enkaz altında sıkıştığını açıkladı.

BAŞBAKAN FİCO'DAN SORUŞTURMA TALİMATI

Slovakya Başbakanı Robert Fico, kazanın ardından kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Fico, “Bu trajedinin nedenleri tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmalı” dedi.

İçişleri Bakanı Eštok ve Ulaştırma Bakanı Jozef Ráž, olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.

BÖLGE ALARMA GEÇTİ

Olayın tünel girişinde yaşanması nedeniyle kurtarma ekipleri bölgeye güçlükle ulaştı.

Çok sayıda helikopter, ambulans ve itfaiye ekibi bölgede görev yapıyor.

Košice ve Rožňava şehirlerindeki hastaneler de acil durum planlarını devreye soktu.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU, YOLCULAR OTOBÜSLERLE TAHLİYE EDİLİYOR

Devlet demiryolu işletmesi ŽSSK, trenlerin çift hatlı bölümün tek hatlı kısımda çarpıştığını doğruladı.

Şirket sözcüsü, “Yolcuların güvenli şekilde tahliyesi birinci önceliğimiz” dedi.

Bölgedeki tüm tren seferleri geçici olarak durduruldu, yedek otobüs seferleri devreye alındı.

SLOVAKYA'DA SON YILLARIN EN BÜYÜK KAZALARINDAN BİRİ

Yetkililer kazayı, ülkenin son yıllarda yaşadığı en ciddi demiryolu kazalarından biri olarak tanımlıyor.

Ulaştırma Bakanlığı, sinyalizasyon sistemlerinin ve altyapının ülke genelinde kontrol edileceğini açıkladı.