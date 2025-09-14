Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya'da peş peşe tren kazası: 15 vagon raydan çıktı, sabotaj şüphesi artıyor

Rusya’da peş peşe tren kazası: 15 vagon raydan çıktı, sabotaj şüphesi artıyor


- Güncelleme:
Rusya’da peş peşe tren kazası: 15 vagon raydan çıktı, sabotaj şüphesi artıyor
Dünya Haberleri

Rusya’nın batısında demiryolu hatları peş peşe felaketlerle sarsıldı. Leningrad bölgesinde iki tren raydan çıktı, bir makinist hayatını kaybetti.

Rusya’nın batısındaki Leningrad bölgesinde iki trenin raydan çıkması sonucu bir makinist hayatını kaybetti. 

Yetkililer, demiryolu trafiğinin aksadığını ve olayla ilgili sabotaj ihtimalinin araştırıldığını duyurdu.

Rusya’da peş peşe tren kazası: 15 vagon raydan çıktı, sabotaj şüphesi artıyor - 1. Resim

LOKOMOTİF YAN YATTI, MAKİNİST KABİNDE SIKIŞTI

Leningrad Valisi Alexander Drozdenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gatchina bölgesindeki Semrino istasyonu yakınlarında bir dizel lokomotifin raydan çıktığını bildirdi.

“Tren makinisti kabinde sıkışmış halde bulundu. Kurtarıldıktan sonra ambulans içerisinde hayatını kaybetti” dedi. Sosyal medyada paylaşılan doğrulanmamış bir videoda, tren vagonlarından birinin raydan birkaç metre uzakta yan yatmış halde olduğu görüldü.

Rusya’da peş peşe tren kazası: 15 vagon raydan çıktı, sabotaj şüphesi artıyor - 2. Resim

15 TANK VAGONU RAYDAN ÇIKTI

Vali Drozdenko, aynı bölgede meydana gelen diğer bir kazada ise 15 boş tank vagonu taşıyan yük treninin raydan çıktığını belirtti. Bu kazada can kaybı yaşanmadı.

ORYOL'DAKİ PATLAMADAN SAATLER SONRA

Kazaların, Cumartesi günü geç saatlerde Rusya’nın Oryol bölgesindeki bir demiryolu hattında patlayıcı cihazın infilak etmesi sonucu üç kişinin hayatını kaybettiği saldırının hemen ardından yaşanması dikkat çekti.

"SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR"

Rus yetkililer, son olayların ardından sabotaj şüphesini gündeme getirdi. Rusya’nın geniş demiryolu ağı, savaşın başlamasından bu yana birçok kez raydan çıkma, yangın ve patlamalarla sarsıldı.

Moskova yönetimi bu saldırılardan Ukrayna’yı sorumlu tutarken, Kiev doğrudan sorumluluğu üstlenmiyor. Ancak Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın demiryolu ağını savaş için asker ve yakıt taşımada kullandığını vurgulayarak bu saldırıları sık sık destekliyor.



