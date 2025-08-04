Rusya’da feci kaza! Yük treni otobüse çarptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Rusya'nın Saint Petersburg kenti yakınlarında yük treninin seyir halindeki otobüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Rusya demiryolları ağı dün gece geç saatlerde, Saint Petersburg kenti yakınlarında seyreden bir yük treniyle otobüsün çarpıştığını bildirdi. Yetkililer, makinistin acil fren yaptığını ancak mesafenin çok kısa olduğu için çarpışmanın önlenemediği belirtti.
BİR ÖLÜ, 11 YARALI VAR
İlk belirlemelere göre, Otobüste bulunan 12 yolcudan birinin hayatını kaybettiği 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı