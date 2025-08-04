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Rusya’da feci kaza! Yük treni otobüse çarptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rusya’da feci kaza! Yük treni otobüse çarptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Saint Petersburg kenti yakınlarında yük treninin seyir halindeki otobüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 

Rusya demiryolları ağı dün gece geç saatlerde, Saint Petersburg kenti yakınlarında seyreden bir yük treniyle otobüsün çarpıştığını bildirdi. Yetkililer, makinistin acil fren yaptığını ancak mesafenin çok kısa olduğu için çarpışmanın önlenemediği belirtti.

Rusya’da feci kaza! Yük treni otobüse çarptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var - 1. Resim

BİR ÖLÜ, 11 YARALI VAR

İlk belirlemelere göre, Otobüste bulunan 12 yolcudan birinin hayatını kaybettiği 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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