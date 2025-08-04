Rusya’da feci kaza! Yük treni otobüse çarptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Rusya demiryolları ağı dün gece geç saatlerde, Saint Petersburg kenti yakınlarında seyreden bir yük treniyle otobüsün çarpıştığını bildirdi. Yetkililer, makinistin acil fren yaptığını ancak mesafenin çok kısa olduğu için çarpışmanın önlenemediği belirtti.

BİR ÖLÜ, 11 YARALI VAR

İlk belirlemelere göre, Otobüste bulunan 12 yolcudan birinin hayatını kaybettiği 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.