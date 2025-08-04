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Bir mahalle felaketi yaşıyor! Evleri istila ettiler: Neredeyse kedi büyüklüğünde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir mahalle felaketi yaşıyor! Evleri istila ettiler: Neredeyse kedi büyüklüğünde
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde bir evde yaklaşık 55 santimetrelik dev bir fare bulundu. Yetkililer durumu gitgide büyüyen bir sorun olarak nitelerken, "Bu durum ne kadar uzun süre görmezden gelinirse, durum o kadar kötüleşecek.'' ifadelerinde bulundu. 

İngiltere’de bir ev korku dolu anlara sahne oldu. Eston Bölgesi Meclis Üyeleri David Taylor ve Stephen Martin, 28 Temmuz'da sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda bir evde yaklaşık 55 santimlik dev bir fare yakalandığını duyurdu. 

''BİR KEDİ BÜYÜKLÜĞÜNDE''

Yetkililer, konuya ilişkin ifadelerine şöyle devam etti: Neredeyse küçük bir kedi büyüklüğünde, ve bu tek seferlik bir durum değil. Bu durum ne kadar uzun süre görmezden gelinirse, durum o kadar kötüleşecek. Sadece tavsiyeye değil, eyleme de ihtiyacımız var,"

BU İLK DEĞİL

Durumun gitgide büyüyen bir sorun olduğunu bildiren yetkililer, iki yıl önce de aynı problemin yaşandığını kaydetti. 
İlaçlama şirketi uzmanları, farelerin sürekli çoğalacağını vurgulayarak, hastalık taşımaları halinde insan sağlığı için tehdit oluşturabileceğini kaydetti. Yetkililer çalışmalarını sürdürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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