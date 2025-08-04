Tepkiler çığ gibi! Yangını arka plan yapıp TikTok videosu çektiler

Ukrayna’nın Soçi’ye düzenlediği İHA saldırısı sonucu çıkan yangında bir petrol tesisi alevler içinde kaldı. Tesisin önünde müzik eşliğinde dans eden 19, 20 ve 21 yaşındaki üç genç gözaltına alındı.

Olay yerine 120'den fazla itfaiyeci ve 35 acil müdahale aracı sevk edilirken, yakındaki havaalanındaki operasyonlar tedbir amaçlı durduruldu.

3 GENÇ GÖZALTINDA

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Krasnodar Bölgesi Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, "Soçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün yangın sırasında çekilen ve büyük tepki toplayan videoda yer alanları tespit ederek gözaltına aldı. Yaşları 19, 20 ve 21 olan üç genç, Nijniy Tagil’den Soçi’ye gelen ziyaretçilerdi.'' ifadelerine yer verildi.

Gençler hakkında Olağanüstü Hal veya Tehlike Durumlarında Davranış Kurallarını İhlal Etmek suçundan idari işlem yapıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna güçleri, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısına karşılık Rusya'nın Soçi kentine saldırı düzenlemiş, kentteki petrol deposunda yangın çıkmıştı.