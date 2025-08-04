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Otobüs bagajında inanılmaz olay! Valizden 2 yaşında çocuk çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Otobüs bagajında inanılmaz olay! Valizden 2 yaşında çocuk çıktı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Valizden çıkan 2 yaşındaki çocuk ülkeyi sarstı. Otobüs bagajında bulunan küçük kız sağ kurtarılırken, olayla ilgili bir kadın gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'da bir otobüs yolculuğu esnasında valiz içerisinde 2 yaşında bir kız çocuğunun bulunması, ülkede infiale neden oldu. Olay, bir yolcunun bagaj bölümüne erişim talebinde bulunması üzerine ortaya çıktı.

ŞOFÖR FARK ETTİ, POLİSE HABER VERDİ

Yetkililerin açıklamasına göre; otobüs şoförü, bagaj alanında şüpheli bir hareket fark etti. Durumu polise bildiren şoför, bagajı açtığında içeride küçük bir çocuğun olduğunu gördü. Polis, çocuğun aşırı sıcak nedeniyle terlemiş halde bulunduğunu, ancak hayati tehlike taşıyan bir yaralanma olmadığını belirtti.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 27 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı. Kadın hakkında “çocuğa kötü muamele ve ihmal” suçlamalarıyla dava açılacağı bildirildi. Kadın ile çocuk arasındaki ilişkinin ne olduğu ise açıklanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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