Adana'da otobüsteki gizli bölmede çok sayıda elektronik sigara bulundu
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Adana'da durdurulan bir yolcu otobüsünün zemininde oluşturulan gizli bölmede, 990 kaçak elektronik sigara ve 340 sigara kiti ele geçirildi. TAG Otoyolu'ndaki uygulama noktasında yapılan aramada kaçak ürünleri tespit eden polis, otobüs sürücüsünü gözaltına aldı.
Adana'da bir yolcu otobüsünün zemininde oluşturulan gizli bölmede gümrük kaçağı 990 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünün zeminindeki gizli bölmeyi fark etti.
Burada yapılan aramada, gümrük kaçağı 990 elektronik sigara ve 340 sigara kiti bulundu. Polis, yolcu otobüsünün sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir