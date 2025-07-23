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Kaçakçılara tarihi operasyon: 2 bin 108 parça eser bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1912 sikke ve 196 obje ele geçirildi.

 İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Bir ev ile bir iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda Roma ve Helenistik dönemlere ait 1912 sikke ve tarihi eser niteliğinde 196 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılara tarihi operasyon: 2 bin 108 parça eser bulundu - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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