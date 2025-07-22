Baskın yapılan evden müze çıktı: 250 sikke, 404 tarihi eser

Kaynak: Anadolu Ajansı 22 Temmuz 2025 11:31 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 12:36 - Güncelleme:

Mersin'de güvenlik güçlerinin bir eve düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen pek çok eşya bulundu. 250 sikke ve 404 objeden oluşan eşyalar müzeye teslim edilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 250 sikke ve 404 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen E.G.A. yakalandı. Şüphelinin ikametindeki aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 250 sikke, 201 taş obje, 150 metal obje, 28 yüzük, 24 mühür ve 1 küp ile alan tarama cihazı ele geçirildi. İlgili Haber Türkiye'ye ait 14 tarihi eser törenle teslim alındı! 40 yıl sonra ABD'de ele geçirilen o parçalar Sikkeler ve objeler, incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Ali Tüfekçi