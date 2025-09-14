Kediyi kurtarmak isterken ölümden döndü! Avcılar'da film gibi anlar
Güncelleme:
Avcılar’da viyadükte mahsur kalan bir kediyi kurtarmaya çalışan kadın, emniyet şeridinden gelen otomobilin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. Olay anı, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.
İstanbul Avcılar'da TEM Otoyolu üzerindeki bir viyadükte koruma tellerinde sıkışan kediyi fark eden kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın, aracını sol şeritte durdurup inerek sağ şeride doğru koşmaya başladı.
Ancak bu sırada emniyet şeridinden gelen bir otomobil kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, kısa sürede ayağa kalktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Olayı gören yakınları hızla araçtan inerek sürücüyle tartışmaya başlarken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ise araya girerek tarafları sakinleştirdi.
Öte yandan viyadükte mahsur kalan kedi, kadının arkadaşları tarafından sağ salim kurtarıldı.
Yaşananlar, seyir halindeki bir başka aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
