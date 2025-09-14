Kediyi kurtarmak isterken ölümden döndü! Avcılar'da film gibi anlar

İstanbul Avcılar'da TEM Otoyolu üzerindeki bir viyadükte koruma tellerinde sıkışan kediyi fark eden kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın, aracını sol şeritte durdurup inerek sağ şeride doğru koşmaya başladı.

Ancak bu sırada emniyet şeridinden gelen bir otomobil kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, kısa sürede ayağa kalktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Olayı gören yakınları hızla araçtan inerek sürücüyle tartışmaya başlarken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ise araya girerek tarafları sakinleştirdi.

Öte yandan viyadükte mahsur kalan kedi, kadının arkadaşları tarafından sağ salim kurtarıldı.

Yaşananlar, seyir halindeki bir başka aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.