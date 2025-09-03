Avcılar ve Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesinde düzenlenen ihaleler incelendi. Usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

İlgili Haber CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasında iddianame hazır

Beşiktaş Belediyesinde çalışan 5, Avcılar Belediyesinde çalışan 2 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Avcılar Belediyesi'nin Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan ve Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir'in de olduğu belirtildi.