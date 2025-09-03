Avcılar ve Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avcılar ve Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Avcılar Belediyesi'nin Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan, Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir ve çok sayıda ismin gözaltına alındığı bildirildi.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesinde düzenlenen ihaleler incelendi. Usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Beşiktaş Belediyesinde çalışan 5, Avcılar Belediyesinde çalışan 2 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Avcılar Belediyesi'nin Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan ve Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir'in de olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

