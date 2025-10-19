Sahaf yönetmeliği sil baştan! El yazmalarına 'tescil' mecburiyeti iptal edildi

MURAT ÖZTEKİN - Eski kitapların alım satımını zorlaştıracağı düşünülen ve sahafların reaksiyonuna yol açan “TÜYEK Yazma ve Nadir Basma Eserlerin Tespit ve Tescili Yönetmeliği” iptal edilerek tekrar düzenlendi. Resmî Gazete’de dün yayımlanan yeni yönetmelikle daha önce bütün el yazması ve kıymetli matbu kitaplara getirilen tescil mecburiyeti, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sınırlandırıldı. Tartışmalara yol açan maddeler de tamamen kaldırıldı. Özellikle eski düzenlemedeki “Koleksiyonculuk yapan gerçek ve tüzel kişiler, yazma eserlerden oluşan koleksiyonlarını daire başkanlığı veya taşra teşkilatına tescil ettirmek zorundadırlar” ifadesi yüzünden evlerde tutulan ama tescil edilmeyen eski eserlerin bile şahısları suçlu duruma düşürebileceği öne sürülüyordu. Yönetmeliğin yeni hâlinde bu maddeye de yer verilmedi.

Mevzuya dair Türkiye gazetesine değerlendirmede bulunan Üsküdar Sahaflar Derneği Başkanı Bahtiyar İstekli, sahaflar olarak rahatladıklarını söyledi. İstekli “Daha evvel eski yönetmeliğin problemlerini dile getirmiştik. Sağ olsun yetkililer, söylediklerimize ehemmiyet verdiler ve eski yönetmeliği iptal ettiler. Yeni yönetmelik, bu hâliyle sahaflara sıkıntı vermeyecektir” ifadelerini kullandı. 5 Eylül’de yürürlüğe konulan eski yönetmelik, Türkiye Yazma Eserler Kurumuna (TÜYEK) verilen bir aydan üç aya kadar uzayabilen inceleme yetkisi ve tescil mecburiyeti gibi yükümlülükler sebebiyle eleştirilmişti. Sahaflar “Artık Teksas Tommiks satmak zorunda kalacağız” diye reaksiyon göstermişti.