Kur'an-ı Kerim'i 3 ayda ezberleyerek hafız oldu! "Büyük bir emek ve sabır işi"
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Van'da Kur'an Kursu öğrencisi Davut Yurdakul, 3 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu. Öğrenciyi ödüllendirerek örnek gösteren İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, "Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmek büyük bir emek ve sabır gerektirir. Bu başarının sadece bireysel değil, aynı zamanda eğitimin kalitesini de gösteren önemli bir gelişme olduğunu vurguladı" dedi.
Van'da Kur'an Kursu öğrencisi Davut Yurdakul, 90 gün gibi kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi başardı.
İl genelinde örnek gösterilen Yurdakul, hem ailesini hem de eğitim aldığı kurum yetkililerini gururlandırdı.
3 ayda hafızlık eğitimini tamamlayan Yurdakul, İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu tarafından ödüllendirildi.
"KUR'AN-I KERİM'İ HIFZ ETMEK BÜYÜK BİR EMEK VE SABIR GEREKTİRİR"
Öğrenciyi makamında ağırlayan Tavlaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmek büyük bir emek ve sabır gerektirir. Bu başarının sadece bireysel değil, aynı zamanda eğitimin kalitesini de gösteren önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.
Davut kardeşimizin bu azmi herkese örnek olmalı. Öğrencimizi, ailesini ve emeği geçen hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe