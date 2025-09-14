Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
8 kişi 14 ayda yaptı! Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını nakşettiler... Paha biçilemiyor

8 kişi 14 ayda yaptı! Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını nakşettiler... Paha biçilemiyor

14 ayda 8 kişilik bir ekip, Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını ve 36 sayfa hatim ile duaları tespihe nakşetti. İlk defa Adana'da gösterime çıkarılan tespihe vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, esere değer biçilemiyor.

6 sene önce Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını, hatim ile duaları tespihe nakşetmek isteyen tespih ustaları Arda İşler ve Sinan Demiral, o dönem bu hayallerini gerçekleştiremedi. 2 usta, 14 ay önce yeniden çalışmalara başlarken, 8 kişiyle çalıştı.

8 kişi 14 ayda yaptı! Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını nakşettiler... Paha biçilemiyor - 1. Resim

Ustalar, Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını, 36 sayfada hatim ve duaları 925 ayar gümüş kaplama olarak devasa tespih tanelerine işledi. 328 bin harfin işlendiği tespih, Allah lafzı şekline getirildi ve tablo olarak ilk defa Adana'da bu sene 4'üncüsü düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'nda görücüye çıkartıldı. Görenlerin ilgisini çeken tespih tablosu, vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

8 kişi 14 ayda yaptı! Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını nakşettiler... Paha biçilemiyor - 2. Resim

"FİYAT BİÇİLMEDİ"

Tespih ustası Sinan Demiral, yaptıkları eserle ilgili "Bu hayalimiz 6 sene öncesine dayanıyor. İlk sergimize Adana'da sunduk. Türk İslam eserlerine bir katkımız olsun istedik. Farklı manalara geçebilen oynamalar yaptık. Geceleri Allah lafzı odayı aydınlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in tamamı Fatiha suresinden başlıyor ve hatim dualarıyla bitiyor. Bundan sonraki hedefimiz Dubai, Katar ve İngiltere. Hayalimiz ise Louvre Müzesi'ne eseri taktim etmek istiyoruz. Fiyat biçilmedi ancak milyon doların üzerinde bu eserin hediyesi" dedi.

8 kişi 14 ayda yaptı! Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını nakşettiler... Paha biçilemiyor - 3. Resim

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ESERE RASTLAMADIM"

Fuarı gezmeye gelen vatandaşlardan Mehmet Seyhan Yel ise, "Ben ilk defa böyle bir eserle karşılaştım. Ustamıza maşallah diyelim. Türk işçiliğine şaşırdım, bu kadar gösterişli beklemiyordum" ifadelerini kullandı. Koleksiyoner Şeref Coşkun da "Türkiye'de ve yurt dışında daha önce böyle bir esere rastlamadım. Çok nadide bir parça" diye konuştu.

8 kişi 14 ayda yaptı! Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını nakşettiler... Paha biçilemiyor - 4. Resim

TESPİH İÇİN AVUSTRALYA'DAN GELDİ

Fuar için Avustralya'dan Adana'ya gelen Bora Jack Kunter ise şöyle konuştu:

"Ben bu fuar için Avustralya'dan 2,5 günlük yoldan geldim. Tespih, bizim için Türk kültür ve sanatının en önemli parçalarından bir tanesi. İngiltere, Fransa, Amerika, Finlandiya, Danimarka ve Norveç'ten gelen arkadaşlarımız var. Bu bir koleksiyondan çok fazlası. Bavul hakkımız 35 kilogram ve bende 6 binden fazla tespih var, toplamaya da devam ediyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

