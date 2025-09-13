Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Malatyalı muhtarın 4 milyonluk tespih koleksiyonu! Hepsine gözü gibi bakıyor

Malatyalı muhtarın 4 milyonluk tespih koleksiyonu! Hepsine gözü gibi bakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Malatya, Muhtar, Tespih, Koleksiyon, Değerli, Yerel, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesi Muhtarı Ayhan Yıldız’ın yıllar içinde oluşturduğu tespih koleksiyonu, görenleri şaşkına çeviriyor. Değeri yaklaşık 4 milyon TL olarak hesaplanan koleksiyonda, tek bir tespihin fiyatı 200 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Yaklaşık 25 yıl önce tespih merakının başladığını belirten Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü (Cafana) Mahallesi'nin Muhtarı Ayhan Yıldız bugüne kadar Türkiye'nin birçok kentinden, tespih toplayarak koleksiyonunu oluşturduğunu söyledi.

Malatyalı muhtarın 4 milyonluk tespih koleksiyonu! Hepsine gözü gibi bakıyor - 1. Resim

Şu anda bin 100'ün üzerinde tespihi bulunduğunu ifade eden Yıldız, bazı tespihlerin maddi değerinin yanı sıra manevi yönünün de önemli olduğunu kaydetti.

Malatyalı muhtarın 4 milyonluk tespih koleksiyonu! Hepsine gözü gibi bakıyor - 2. Resim

ALTIN TESPİH 200 BİN TL

Yıldız, koleksiyonunda yer alan altın tespihin değerinin yaklaşık 200 bin TL olduğunu belirterek, "Bunun gibi 3-5 tane daha değerli tespihim var. Şu anda elimdeki tespihlerin toplam değeri 3-4 milyon TL'nin üzerinde. Altın tespihten kaplumbağa kabuğuna, uçak camından oltu taşına kadar birçok çeşidim var. Göktaşı, kehribar, damla ve daha birçok değerli malzemeden yapılmış tespihler bulunuyor" dedi.

Malatyalı muhtarın 4 milyonluk tespih koleksiyonu! Hepsine gözü gibi bakıyor - 3. Resim

"BAKANLARIMIZDAN MİLLETVEKİLLERİMİZDEN TESPİH ALDIM"

Tespih koleksiyonuna sadece satın alarak değil, hediye yoluyla da birçok parça eklediğini anlatan Muhtar Yıldız, "Muhtar olmamızdan dolayı birçok yerden hediye geldi. Bakanlarımızdan, milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan tespih aldım. Bir yerde tespih görünce, sayın bakanım hediye eder misiniz diye sorarım. Sağ olsunlar, çoğu hediye etti. Hepsini tek tek not alıyordum, kimin hediye ettiğini yazıyordum. Deprem öncesi tüm tespihleri vitrinde sergiliyordum. Depremden sonra vitrinleri kaldırdım, şu anda hepsi çelik kasada muhafaza ediliyor. "diye konuştu.

Malatyalı muhtarın 4 milyonluk tespih koleksiyonu! Hepsine gözü gibi bakıyor - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadıköy'de taraftarla buluşacak! Kerem Aktürkoğlu'nun gözü Trabzonspor maçındaGalatasaray’ın Eyüpspor maçı kadrosu belli oldu: 3 eksik var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
4 yıllık birikimi ile aldı! İlk göz ağrısı 30 dakikada kül oldu… Şimdi herkesi uyarıyor - Yaşam4 yıllık birikimi ile aldı! İlk göz ağrısı 30 dakikada kül oldu… Şimdi herkesi uyarıyorKaradeniz'de şaşırtmayan olay! 6. kattaki camiye, mağazanın içinden çıkıyorlar - YaşamBöylesi ancak Karadeniz'de olur! Camiye giriş şaşırtıyorEge Denizi'nde korkutan deprem! Muğla'dan hissedildi - YaşamEge Denizi'nde korkutan deprem! Muğla'dan hissedildiİnönü Mağarası’ndaki 5 bin yıllık sır: Hastalıkları kömürle tedavi etmişler - Yaşam5 bin yıllık sır mağarada ortaya çıktıBölge halkı gizemli helikopterin peşinde! Kimlikleri sorgulanınca gerginlik çıktı - YaşamBölge halkı gizemli helikopterin peşinde!Emekleri bir gecede gitti! Erzurumlu üreticilerin kabusu… Tekrar etmesin diye nöbet tutuyorlar - YaşamEmekleri bir gecede gitti! Erzurumlu üreticilerin kabusu… Tekrar etmesin diye nöbet tutuyorlar
Sonraki Haber Yükleniyor...