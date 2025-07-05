El emeğiyle yapıldı, Osmanlı'dan kalma! Sıfır araba parasına satışa çıktı

Elazığ'da asırlık Osmanlı kehribarları satışa çıktı. Fiyatları 1 milyon liraya kadar ulaşan altın püsküllü tespihler, meraklıları tarafından yoğun ilgi görüyor.

Elazığ’da el emeğiyle yapılmış ve 1900’lü yıllara ait olduğu belirtilen altın püsküllü Osmanlı kehribar tespihler satışa çıktı. Hadin Bulut tarafından satışa çıkarılan ve fiyatları 800 bin ile 1 milyon lira arasında değişen Osmanlı kehribarları özellikle yatırım yapmak ve koleksiyonuna katmak isteyenlerin yoğun ilgisini çekiyor.

"KOMPLE 22 AYAR"

Satışa çıkarılan tespihler hakkında açıklamalarda bulunan tespih ustası Hadin Bulut, "Osmanlı kehribarı tespihimiz 1900’lü yıllardan kalmış, Almanların döktüğü ve Osmanlı döneminden kaldığı için önemli bir materyaldir. Döneminde vişne rengi olarak kullanılmış. O günden bugüne kadar gelen değerli bir üründür. Biz de bir altın püskül taktık, yaklaşık 15 buçuk gram ağırlığında. Ucunda sikkeleri var. Komple 22 ayar. Tek parça olarak da 85 gram. Bu tespihe istediğimiz fiyatta 800 bin lira. Teklifler geldi tabi 300, 350 ve 400 bin lira kadar. Yatırımlık alabileceğiniz değerli bir ürün. Bu ürünleri genelde dışarı gönderiyoruz" dedi.

"BULUNMADIĞI İÇİN KIYMETİ ARTIYOR"

Diğer Osmanlı kehribarı tespih hakkında da açıklamalarda bulunan Bulut, "1 milyon lira değerindeki tespihimiz ise özel bir ürün. Gramaj olarak biraz daha ağır. Bu ürün neredeyse hiç çekilmemiş. O dönemden bu döneme neredeyse hiç kullanılmadan gelen bir ürün. Bu tespihin fiyatı ise 1 milyon liradır. İsteyen yatırımlık alıyor. İsteyen alıp saklıyor. Çocuklarına ya da torunlarına hatıra bırakmak için alanlar da oluyor. Çok ilgi görüyor. Özellikle tespih mezatlarında ilgi görüyor. Mezatlarda bir gün de 1 milyon ve 2 milyonluk satışlarımız oluyor. Osmanlı kehribarı alanlarda artık satmıyor. Bu nedenle çok fazla bulunmuyor. Bulunmadığı için de kıymeti artıyor. Bizim de elimize fazla geçmiyor. Önceden ayda 10 tane elimize geçerken şimdi 2 ya da 3 tane geçiyor" diye konuştu.