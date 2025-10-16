Dondurucu günler erken gelmeyecek ama kolay da bitmeyecek: Orhan Şen'den 'aylar sürecek' kış tahmini!

Türkiye, 2025 Eylül ayını mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geride bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son sıcaklık analizine göre, ülke genelinde eylül ayı ortalaması 21,7 derece olarak ölçüldü.

Bu değer, 1991–2020 yılları arasındaki normallere göre 0,8 derece daha yüksek. Böylece 2025 Eylülü, son 55 yılın en sıcak 11’inci eylülü olarak kayıtlara geçti.

Mevsimin sıcak seyretmesi ise “Bu kış nasıl geçecek, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen herkesin merak ettiği soruyu cevapladı.

EYLÜL AYINI ANLATIP TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTI

CNN Türk'e konuşan Şen, "Mart ayına kadar sarkabilir" deyip şu ifadelere yer verdi:

"Eylül ayını nasıl geçirdik, ona bir bakalım. Eylül ayı, ortalamanın üzerinde geçen bir ay oldu. Son 55 yılın verilerine baktığımızda, neden 55 yıl diyoruz? Çünkü iklim değişikliği nedeniyle son yıllar, daha doğrusu yakın dönem verileri daha fazla öne çıkıyor. 100 yıllık ya da 80 yıllık verileri artık çok dikkate almıyoruz. Son 30 yılın verileri istatistiksel olarak daha belirleyici.

Baktığımızda, Eylül ayı sıcak geçti, soğuk olmadı; en azından ortalamanın altında geçmedi, sıcak bir Eylül yaşadık. Marmara ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar, Eylül ayı ortalamasının 2 derece üzerinde seyretti. Bu, oldukça sıcak olduğunu gösteriyor. Diğer bölgelerde, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıklar ortalamaya yakın, bazı yerlerde ise çok az üzerinde geçti. Dolayısıyla, genel olarak sıcak bir Eylül geçirdik.

Ekim ayına baktığımızda da büyük olasılıkla bu trend devam edecek gibi görünüyor. İlk 14 güne baktığımızda, sıcaklıkların büyük bir bölümünde ortalamanın üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Sonbahar aylarını biraz sıcak geçiriyoruz, ancak kış aylarını nasıl geçireceğimiz daha önemli.

BU SENE KIŞ BAHARA SARKACAK!

Sibirya üzerindeki yüksek basınç bölgesindeki hareketlilik, kutuplardaki polar vorteksin (kutup girdabı) biraz zayıflayacağını gösteriyor. Bu zayıflık, soğuk havanın güney enlemlere doğru inebileceğine işaret ediyor. Henüz bu durum tam netleşmedi, ancak bu ayın verilerine bakarak daha kesin tahminler yapabileceğiz.

Kaba bir tahminde bulunmak gerekirse, kış ayları normal bir seyirde geçecek gibi görünüyor. Kar yağışı ve soğukla birlikte, hatta bahara doğru sarkan bir kış bekleniyor. Kuzey enlemlerde, özellikle 40 derece enlemlerindeki ülkelerde bu durum daha belirgin olabilir.

Dolasıyla bu kış sıcak geçecek veya çok soğuk geçecek donacağız laflarına pek inanmayın normal bir kış geçireceğiz.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Hep sorulur "İstanbul'da kar yağacak mı?" Evet İstanbul'da da kar yağacak. Kaç gün sürecek? Muhtemelen 2-3 gün, bunu daha sonra netleştireceğiz.

Ancak yılbaşından sonra soğukların normale döndüğünü, hatta kış soğuklarının hissedilir derecede artacağını ve Mart ayına kadar sarktığını görebiliriz.