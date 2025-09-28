Soğuk ve yağmurlu hava geliyor! Orhan Şen tarih verdi "Sele dikkat" dedi

Sonbaharın etkisi kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıklarında gözle görülür bir düşüş yaşanırken, meteorolojiden birçok bölge için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Prof. Dr. Orhan Şen ise özellikle pazartesi ve salı günleri etkili olacak yağışlara dikkat çekerek, yaklaşık 10 gün içinde bazı bölgelerde sele neden olabilecek şiddetli hava olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

"Önümüzdeki haftadan sonra artık biraz daha kalın mont giymek mecburiyetinde kalacağız. İstanbul’da üç gün önce 28 dereceye kadar çıkan sıcaklık, bugün 22-23 dereceye kadar düştü. Bu düşüş biraz daha sürecek" diyen Şen, yağışların bölgeler üzerindeki etkisini şöyle açıkladı:

“Pazartesi ve salı günü, Ege Bölgesi de dahil olmak üzere İzmir’e uzun aradan sonra ilk defa yağmur geliyor. Pazartesi günü daha yoğun olacak. Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara Bölgeleri’nin kuzey ve doğusunda da yağışlar kuvvetli olacak.”

Hafta başından itibaren Türkiye’nin birçok noktasında yağışın kuvvetli olması bekleniyor.

CNN Türk'e konuşan Şen, İstanbul ve çevresindeki durumu ise şöyle özetledi:

“Kuzey bölgelerde yağış var ve İstanbul da bu yağışlardan nasibini alacak. Marmara ve Karadeniz Bölgeleri’nde yağış pazartesi günü akşama kadar devam edecek.”

10 GÜN SONRASI İÇİN 'SEL' UYARISI

Önümüzdeki haftanın genel havası hakkında da uyarıda bulunan Prof. Dr. Şen, sele neden olabilecek yağışlara dikkat çekti:

“Pazartesi ve salı günkü yağışlar sele yol açacak kadar kuvvetli değil. Ancak yaklaşık 10 gün sonra beklenen yağışlar daha şiddetli olacak ve bazı bölgelerde sele neden olabilir.”

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ise bugün ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ile İzmir'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olması bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.