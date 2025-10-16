Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Taşacak Bu Deniz 2. bölüm için heyecan dorukta!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Taşacak Bu Deniz 2. bölüm için heyecan dorukta! TRT 1'in yeni sezon dizisi Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in fırtınalı kıyılarında geçen tutkulu bir aşk ve gerilim dolu bir hesaplaşmayı konu alıyor. Dizinin 10 Ekim 2025 tarihinde ekranlara gelen ilk bölümü büyük beğeni toplarken, "Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, 10 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizi, Karadeniz’in fırtınalı kıyılarında geçen tutkulu bir aşk ve gerilim dolu bir hesaplaşmayı ekranlara taşıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Taşacak Bu Deniz 2. bölüm için geri sayım başladı.

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Taşacak Bu Deniz 2. bölüm için heyecan dorukta! - 1. Resim

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

TRT 1’in yeni sezon dizisi Taşacak Bu Deniz, her Cuma akşamı saat 20.00’de seyircilerle buluşuyor. Dizinin ilk bölümü 10

Ekim 2025 tarihinde yayınlandı. Yeni bölüm tarihi ise izleyicilerin gündeminde.

Taşacak Bu Deniz dizisinde 2. bölümün 17 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacağı ifade ediliyor. 

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Taşacak Bu Deniz 2. bölüm için heyecan dorukta! - 2. Resim

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmek bilmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme’nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi seyirciye sunuyor. Hikayede, bu çatışma ve düşmanlıkların ortasında kalan karakterlerin yaşadığı duygusal ikilemler ile aşk ve nefretin sınandığı anlar öne çıkıyor. 

Adil ve Esme'nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz, dağların sertliği ve denizin fırtınalı atmosferi arasında, aşk, nefret ve hayatta kalma temalarının iç içe geçtiği sürükleyici bir hikayeye dönüşüyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi güçlü bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Taşacak Bu Deniz 2. bölüm için heyecan dorukta! - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

