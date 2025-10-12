Taşacak Bu Deniz ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Yeni bölüm merakla bekleniyor

Yayınlandığı ilk bölümle sosyal medyada gündem olan Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in hırçın doğasında geçen hikayesiyle sezonun en iddialı yapımları arasında. Peki, Taşacak Bu Deniz ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

TAŞACAK BU DENİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

TRT 1’in yeni sezon yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, her Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Dizinin ilk bölümü 10 Ekim’de yayınlandı.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu dizinin senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem yazıyor.

Başrollerde Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) yer alırken, onlara Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Hakan Salınmış (Dursun), Gerçek Alnıaçık (Melina), Gamze Süner Atay (Şirin), Onur Dilber (Süleyman), Zeynep Atılgan (Fadime), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine) ve Fester Abdü (Çakır Uşak) gibi deneyimli oyuncular eşlik ediyor.