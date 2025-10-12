Yıldız ismin vasiyeti ortaya çıktı! Ağızları açık bırakan servet bakın kime gidiyor?

Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Diane Keaton, 79 yaşında öldü. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran ölüm haberi, Keaton’ın yıllar boyunca biriktirdiği 100 milyon dolarlık serveti gündeme taşıdı.

İlgili Haber Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton hayatını kaybetti

EMLAK DAHİSİYDİ

Keaton, yalnızca oyunculukta değil, emlak yatırımlarındaki başarısıyla da adından söz ettiriyordu. Aktris, yıllar boyunca satın aldığı lüks mülkleri değerini katlayarak satarak milyonlarca dolar kazanç elde etti.

Keaton, 2004 yılında Laguna Beach’te 7,5 milyon dolara satın aldığı evi, yalnızca iki yıl sonra 12,75 milyon dolara satarak büyük bir kâr sağladı.

Yatırım başarısı bununla da sınırlı kalmadı. 2012’de Pacific Palisades’te 5,6 milyon dolara aldığı evi, 2016’da 6,9 milyon dolara elden çıkardı.

Ünlü aktris, 2018’de Arizona’nın Tucson kentinde 1,5 milyon dolara satın aldığı mülkü ise 2020’de 2,6 milyon dolara satarak yatırım zekâsını bir kez daha kanıtladı.

Keaton, gayrimenkul alanındaki bu adımlarıyla yalnızca Hollywood’da değil, yatırım dünyasında da “akıllı hamleleriyle servetini büyüten yıldız” olarak anıldı.

SON PAYLAŞIMI KÖPEĞİYLE OLMUŞTU

Hollywood’un unutulmaz ismi Diane Keaton, Nisan ayında Ulusal Evcil Hayvan Günü için yaptığı paylaşımda hayranlarına sevgili köpeği Reggie ile poz vermişti. O paylaşım, ünlü aktrisin sosyal medyadaki son görüntüsü oldu.

Cumartesi akşamı aile sözcüsü tarafından ölüm haberi doğrulandı. Keaton’ın ölüm nedeni açıklanmadı, ancak son yıllarda kamuoyundan uzak, inzivaya çekilmiş bir hayat sürdüğü biliniyordu.

100 MİLYON DOLARLIK SERVETİNİ ÇOCUKLARINA BIRAKTI

Keaton, 50’li yaşlarında iki çocuk evlat edinmişti: kızı Dexter ve oğlu Duke. Hiç evlenmeyen yıldızın, tüm mirasını çocuklarına bırakacağı açıklandı.

Oyuncunun mal varlığı arasında Laguna Beach, Pacific Palisades ve Arizona’da satın aldığı milyon dolarlık evler de bulunuyor. Her satıştan büyük kar elde eden Keaton, emlak yatırımlarıyla Hollywood’un en başarılı isimlerinden biri haline gelmişti.

HOLLYWOOD'UN STİL İKONU SON KEZ BEVERLY HİLLS'TE GÖRÜLDÜ

Keaton, en son Beverly Hills’teki Mr. Chow restoranında Thom Browne ve Saks Fifth Avenue’nün davetine katılmıştı. Ekose pantolon takımı, geniş tokalı kemeri ve siyah Fedora şapkasıyla göz kamaştıran oyuncu, burada çekilen karelerde son derece formda ve neşeli görünüyordu.

O etkinlik, Keaton’ın son kırmızı halı gecesi olarak hafızalara kazındı. Daha önce ise Ralph Lauren’in New York Moda Haftası defilesine katılmıştı.

RÜYA EVİ'Nİ SATIŞA ÇIKARMASI HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Diane Keaton, iç mimari ve tasarıma olan ilgisiyle tanınıyordu. Brentwood’daki evini kendi elleriyle baştan sona yenileyip “The House That Pinterest Built” adlı kitabında anlatmıştı. Ancak, ölümünden aylar önce sevgiyle bahsettiği “rüya evini” 29 milyon dolara satışa çıkarması, sevenlerini şaşırttı.

Evinde beş yatak odası ve yedi banyo bulunuyordu. Ünlü aktris, bu evi 2017’de tamamlamış ve neredeyse sekiz yılını restorasyonla geçirmişti.

'TUĞLADAN EV' HAYALİ GERÇEK OLMUŞTU

Keaton, kitabında çocukluk anısına da yer vermişti. Annesinin ona “Üç Küçük Domuzcuk” masalını okuduğunu anlatarak, “Büyüdüğümde tuğla bir evde yaşayacağımı biliyordum” demişti.

2017’de verdiği bir röportajda “Bir şey doğru, çünkü onu seviyorum” diyerek evine olan bağlılığını dile getirmişti.

Yakın çevresine göre Keaton, son aylarda gizlilik içinde yaşamayı tercih ediyordu. Bir arkadaşı “Her şeyi çok kapalı tutuyordu, uzun süredir kimse neler olduğunu tam olarak bilmiyordu” dedi.

Brentwood mahallesinde köpeğiyle sık sık yürüyüşe çıkan yıldızın, son zamanlarda bu rutinini bırakması dikkat çekmişti. Komşularından biri “Her zaman aynı kıyafetleri giyer, şapkasını takar ve köpeğiyle konuşurdu. Eski Hollywood zarafeti ondaydı” diye anlattı.

OSCAR SERÜVENİ

Diane Keaton, 1977 yapımı “Annie Hall” filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı. Ayrıca “Reds”, “Marvin’s Room” ve “Something’s Gotta Give” ile üç kez daha Oscar’a aday gösterildi.

“The Godfather” serisinde Michael Corleone’nin eşi Kay Adams rolüyle hafızalara kazındı. 1990’ların unutulmaz yapımı “The First Wives Club” ve “Father of the Bride” filmlerindeki performanslarıyla milyonlarca izleyicinin kalbinde yer etti.

Keaton, 2017 yılında AFI Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü almış ve törende “Bu, hiç yaşamadığım düğün ya da kaçtığım emeklilik partisi gibi. Hayatımın en özel anı” demişti.