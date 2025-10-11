Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton hayatını kaybetti

Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton hayatını kaybetti

Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton hayatını kaybetti
Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton 79 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yıldızın ailesi, ölüm haberini doğrularken gizlilik talebinde bulundu.

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Keaton’ın ailesi, oyuncunun vefatını doğrularken, şu anda gizlilik talep ettiklerini ve daha fazla detay paylaşmayacaklarını açıkladı. Ünlü oyuncunun, ölümüne kadar Kaliforniya’da yaşadığı belirtildi.

DIANE KEATON KİMDİR?

Hollywood’un efsane isimlerinden biri olarak kabul edilen Keaton, yönetmen ve senarist Woody Allen ile yaptığı iş birlikleriyle tanınıyordu. 1977 yapımı romantik komedi filmi “Annie Hall”’daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Keaton, sinema tarihine unutulmaz bir iz bıraktı.

Oyuncu, ayrıca “The Godfather” serisinde canlandırdığı Kay Adams-Corleone rolüyle, “The First Wives Club”, “Father of the Bride” serisi, “Book Club” ve Nancy Meyers imzalı “Something’s Gotta Give” gibi filmlerle de büyük beğeni topladı.

