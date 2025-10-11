Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'deki mühimmat tesisi patlamasında detaylar ortaya çıktı! "Kimse sağ çıkamadı..."

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dün, ABD'nin Tennessee kırsalındaki Accurate Energetic Systems adlı patlayıcı mühimmat üreten ve test eden askeri tesiste devasa bir patlama meydana geldi. Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin açıklamasına göre, tesiste bulunan herkes hayatını kaybetti.

ABD’nin Tennessee eyaletinde bir askeri patlayıcı tesisinde meydana gelen büyük patlamada, yetkililerin açıklamasına göre tesiste bulunan herkes hayatını kaybetti.

Humphreys İlçe Şerifi Chris Davis, Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, “Tesisin neredeyse her köşesini 300’den fazla kişiyle taradık ve şu ana kadar hayatta kalan kimseyi bulamadık” dedi. Davis, “Şu an itibarıyla ölü olduklarını varsayabiliriz” ifadelerini kullandı.

ABD'deki mühimmat tesisi patlamasında detaylar ortaya çıktı!

ASKERİ TESİSTE PATLAMA

Patlamanın Cuma sabahı, Nashville’in yaklaşık 80 kilometre batısındaki McEwen kasabasındaki Accurate Energetic Systems tesisinde meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, arama çalışmalarının artık kurtarma operasyonuna dönüştüğünü açıkladı.

Davis, “Topluluklarımız için büyük bir kayıp. Patlamalarla uğraşıyoruz ve şu anda geriye kalanlarla ilgileniyoruz” dedi. Patlamada hayatını kaybedenlerin tespit edilmesi için kalıntıların incelendiğini ve cep telefonu verilerinin kullanıldığını belirtti.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyleyen Davis, sabotaj ihtimalini dışlamadığını ve ATF patlayıcı uzmanlarının da soruşturmaya destek verdiğini ifade etti.

ABD'deki mühimmat tesisi patlamasında detaylar ortaya çıktı!

"HER ŞEY YOK OLDU"

Yetkililer, patlamadan sonra 18 kişinin kayıp olduğunu açıklamış, Cumartesi günü güncel rakam verilmemişti. Gün boyunca, tehlikeli maddelerin temizlenmesi ve güvenli bir şekilde kurtarma çalışmalarının yapılabilmesi için kontrollü patlamalar düzenleneceği belirtildi.

Davis, patlama alanını tarif ederken, “Tanımlanacak bir şey yok. Her şey yok oldu. Bu kariyerimde gördüğüm en yıkıcı durumlardan biri” dedi. Şerif, soruşturmanın çok büyük çaplı olduğunu ve birkaç gün sürebileceğini belirterek, “Bu sadece enkazı temizleyip gitmek olacak bir durum değil” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

