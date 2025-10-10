Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de askeri tesiste korkunç patlama! Can kayıpları ve yaralılar var

ABD'de askeri tesiste korkunç patlama! Can kayıpları ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Tennessee kırsalındaki Accurate Energetic Systems adlı patlayıcı mühimmat üreten ve test eden askeri tesiste devasa bir patlama meydana geldi. Polis ekipleri, birçok kişinin kayıp olduğu patlama sonucunda hayatını kaybedenlerin de olduğunu söyledi.

ABD'de korkunç bir patlama meydana geldi.

​​​​​​​ABD'DE DEVASA PATLAMA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Patlama, Tennessee kırsalındaki Accurate Energetic Systems adlı patlayıcı mühimmat üreten ve test eden bir tesiste gerçekleşti.

Humphreys Bölgesi Şerifi Chris Davis, birçok kişinin kayıp olduğu patlama sonucunda hayatını kaybedenlerin de olduğunu söyledi.

PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, Davis soruşturmanın günler sürebileceğini kaydetti.

Hayatını kaybeden ve kayıp kişilere ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi.

Olay yerine 20 dakika uzaklıktaki Lobelville bölgesinde yaşayanlar da patlama sonucu evlerinin sallandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

