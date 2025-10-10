Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Muğla Bodrum açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede ve karada 106 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu değerlendirilen bir yelkenli tekne ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

102 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 22'si çocuk 102 düzensiz göçmen yakalandı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olarak Sahil Güvenlik ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı takip neticesinde, karada 4 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

