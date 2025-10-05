Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, Karaburun ilçesi açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye gemi ve bot sevk edildi. Ekipler, bottaki 2'si çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi. Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 21'i çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

