250 bin kişi maaşını alamadı, haftaya 2 milyonu alamayacak! ABD'de tıkanıklık krizi çözülemiyor

ABD’de hükümetin kapanmasının ikinci haftasına girilirken, kapanmanın etkileri artmaya başladı.

Trump ile Kongre arasındaki tıkanıklığın uzamasıyla birlikte federal çalışanlar maaşlarını alamıyor, hava ulaşımı ve vergi hizmetleri aksıyor, bazı ulusal parklar ise kısmen veya tamamen kapanıyor.

250 BİN KİŞİ HAK ETTİĞİ MAAŞINI ALAMADI, HAFTAYA 2 MİLYON OLACAK

Bu hafta 250 binden fazla federal çalışan maaşlarını alamadı, önümüzdeki hafta ise yaklaşık 2 milyon çalışanın maaşı ödenmeyecek.

Pentagon’un 15 Ekim’de yapılacak askeri ödemeleri, uzun yıllar sonra ilk kez gecikebilir.

Hava ulaşımında gecikmeler dikkat çekerken, personel eksikliği nedeniyle uçuşlar Dallas’tan Chicago ve Washington DC’ye kadar gecikiyor. ABD Seyahat Birliği, her hafta yaklaşık 1 milyar dolarlık ekonomik kayıp olduğunu belirtiyor.

TÜM HİZMETLERDE ÇÖKÜŞ

Yahoo Finance'dan edinilen bilgilere göre vergi hizmetleri de etkileniyor; IRS, personelinin yaklaşık yarısını izne çıkardı ve Taxpayer Advocate Service tamamen kapandı. WIC programı azalan bütçeyle devam ederken, SNAP (gıda yardımı) programı ekim sonuna kadar sürdürülecek.

Ulusal parklar ve müzeler personel eksikliği nedeniyle kısmen veya tamamen kapalı. Smithsonian müzeleri ve Ulusal Hayvanat Bahçesi 11 Ekim’de ziyarete kapanacak. Ulusal Sel Sigortası Programı ise yeni poliçe düzenleyemiyor ve süresi dolan poliçeleri yenileyemiyor.

Ekonomistler, kapanmanın her hafta için GSYH’yi 0,1-0,2 puan düşürebileceğini tahmin ediyor. Ayrıca resmi verilerin aksaması, Fed ve özel sektör tahmincilerinin ekonomik görünümü takip etmesini zorlaştırıyor.

Siyasi açıdan ise Trump ve Cumhuriyetçi müttefikleri, Demokrat bölgelerde yaşayan federal çalışanları işten çıkarma tehdidiyle baskıyı artırıyor. Kapanmanın ne zaman sona ereceği ve federal çalışanların maaşlarının nasıl karşılanacağı belirsizliğini koruyor.

HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

ABD'de federal hükümeti finanse edecek bütçe yasası yeni mali yıl başlamadan önce çıkarılamadığında hükümetin kapanması (government shutdown) meydana geliyor.

Kapanma sırasında federal hükümet, ajans faaliyetlerini ve hizmetleri kısıyor, önemsiz operasyonları durduruyor, önemsiz çalışanları geçici izne gönderiyor ve yalnızca insan hayatını veya mülkünü koruyan departmanlarda kritik personeli görevlendiriyor.

1980’den bu yana bütçe açıkları nedeniyle kapanmalar yaşanıyor; o yıl Adalet Bakanı Benjamin Civiletti’nin yasal görüşü, bütçe yasası çıkarılmadığında kapanmanın zorunlu olduğunu belirtti. 1990’dan itibaren ise birkaç saatten uzun süren tüm bütçe boşlukları hükümetin kapanmasına yol açıyor. Ekim 2025 itibarıyla 11 kez yaşanan bütçe açığı federal çalışanların geçici izne çıkarılmasına neden oldu.