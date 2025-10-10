Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 250 bin kişi maaşını alamadı, haftaya 2 milyonu alamayacak! ABD'de tıkanıklık krizi çözülemiyor

250 bin kişi maaşını alamadı, haftaya 2 milyonu alamayacak! ABD'de tıkanıklık krizi çözülemiyor

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
250 bin kişi maaşını alamadı, haftaya 2 milyonu alamayacak! ABD&#039;de tıkanıklık krizi çözülemiyor
ABD, Hava Ulaşımı, Ekonomi, Siyasi Kriz, Trump, Haber
Ekonomi Haberleri  / Dış Haberler

ABD'de 'hükümetin kapanması' krizi devam ediyor. Trump ile Kongre arasındaki tıkanıklığın uzamasıyla birlikte federal çalışanlar maaşlarını alamıyor. Bu hafta 250 binden fazla federal çalışan hak ettikleri maaşlarını alamadı, önümüzdeki hafta ise yaklaşık 2 milyon çalışanın maaşı ödenmeyecek.

ABD’de hükümetin kapanmasının ikinci haftasına girilirken, kapanmanın etkileri artmaya başladı.

Trump ile Kongre arasındaki tıkanıklığın uzamasıyla birlikte federal çalışanlar maaşlarını alamıyor, hava ulaşımı ve vergi hizmetleri aksıyor, bazı ulusal parklar ise kısmen veya tamamen kapanıyor.

250 bin kişi maaşını alamadı, haftaya 2 milyonu alamayacak! ABD'de tıkanıklık krizi çözülemiyor - 1. Resim

250 BİN KİŞİ HAK ETTİĞİ MAAŞINI ALAMADI, HAFTAYA 2 MİLYON OLACAK

Bu hafta 250 binden fazla federal çalışan maaşlarını alamadı, önümüzdeki hafta ise yaklaşık 2 milyon çalışanın maaşı ödenmeyecek.

Pentagon’un 15 Ekim’de yapılacak askeri ödemeleri, uzun yıllar sonra ilk kez gecikebilir.

Hava ulaşımında gecikmeler dikkat çekerken, personel eksikliği nedeniyle uçuşlar Dallas’tan Chicago ve Washington DC’ye kadar gecikiyor. ABD Seyahat Birliği, her hafta yaklaşık 1 milyar dolarlık ekonomik kayıp olduğunu belirtiyor.

250 bin kişi maaşını alamadı, haftaya 2 milyonu alamayacak! ABD'de tıkanıklık krizi çözülemiyor - 2. Resim

TÜM HİZMETLERDE ÇÖKÜŞ

Yahoo Finance'dan edinilen bilgilere göre vergi hizmetleri de etkileniyor; IRS, personelinin yaklaşık yarısını izne çıkardı ve Taxpayer Advocate Service tamamen kapandı. WIC programı azalan bütçeyle devam ederken, SNAP (gıda yardımı) programı ekim sonuna kadar sürdürülecek.

Ulusal parklar ve müzeler personel eksikliği nedeniyle kısmen veya tamamen kapalı. Smithsonian müzeleri ve Ulusal Hayvanat Bahçesi 11 Ekim’de ziyarete kapanacak. Ulusal Sel Sigortası Programı ise yeni poliçe düzenleyemiyor ve süresi dolan poliçeleri yenileyemiyor.

Ekonomistler, kapanmanın her hafta için GSYH’yi 0,1-0,2 puan düşürebileceğini tahmin ediyor. Ayrıca resmi verilerin aksaması, Fed ve özel sektör tahmincilerinin ekonomik görünümü takip etmesini zorlaştırıyor.

Siyasi açıdan ise Trump ve Cumhuriyetçi müttefikleri, Demokrat bölgelerde yaşayan federal çalışanları işten çıkarma tehdidiyle baskıyı artırıyor. Kapanmanın ne zaman sona ereceği ve federal çalışanların maaşlarının nasıl karşılanacağı belirsizliğini koruyor.

HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

ABD'de federal hükümeti finanse edecek bütçe yasası yeni mali yıl başlamadan önce çıkarılamadığında hükümetin kapanması (government shutdown) meydana geliyor.

Kapanma sırasında federal hükümet, ajans faaliyetlerini ve hizmetleri kısıyor, önemsiz operasyonları durduruyor, önemsiz çalışanları geçici izne gönderiyor ve yalnızca insan hayatını veya mülkünü koruyan departmanlarda kritik personeli görevlendiriyor.

1980’den bu yana bütçe açıkları nedeniyle kapanmalar yaşanıyor; o yıl Adalet Bakanı Benjamin Civiletti’nin yasal görüşü, bütçe yasası çıkarılmadığında kapanmanın zorunlu olduğunu belirtti. 1990’dan itibaren ise birkaç saatten uzun süren tüm bütçe boşlukları hükümetin kapanmasına yol açıyor. Ekim 2025 itibarıyla 11 kez yaşanan bütçe açığı federal çalışanların geçici izne çıkarılmasına neden oldu.

Kaynak: Dış Haberler

İzmir'deki elektrik faciasında karar! Mahkeme 30 sanığa ceza yağdırdı1 yaşındaki çocuğunun boğazını 10 milyon TL için kesecekti! Amacına ulaşamayınca ortalığı ateşe verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BlackRock, kripto piyasasında tarih yazıyor! 92 milyar dolarlık Bitcoin varlığı - EkonomiBlackRock, kripto piyasasında tarih yazıyor!Altın sevindirdi, borsa üzdü! Bu hafta yatırım araçlarının performansı… - EkonomiBu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?Gram altın 6000 TL'yi geçecek mi? İslam Memiş'ten yatırımcıların beklediği 'altın' tarih! - Ekonomiİşte yatırımcıların beklediği 'altın' tarih!Maliye’den yeni adım: Doktor, kuyumcu ve emlakçılara yıllık harç geliyor! - EkonomiDoktor, kuyumcu ve emlakçılara yıllık harç geliyor!2 metre uzunluğunda 85 kilo ağırlığında! Samsun'da yakalandı, kilosu 250 liradan satıldı - EkonomiDev balık Samsun'da yakalandı! Kilosu 250 liradan satıldıElektrikli otomobilde yeni dönem: 81 ile şarj istasyonları geliyor - EkonomiElektriklide yeni dönem! 81 ile şarj istasyonları geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...