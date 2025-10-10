Enfes Bir Akşam dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Çekim yerleri ve konusu ile gündemde
Netflix'in yayınlandığı ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çeken dizisi Enfes Bir Akşam, çekim yerleri ve konusu ile gündemde. Dizinin başrollerinde Engin Akyürek ve Aslı Enver yer alırken, "Enfes Bir Akşam dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?" soruları aramalarda öne çıkıyor.
Netflix'in yeni Türk dizisi Enfes Bir Akşam, 10 Ekim 2025 tarihinde izleyiciyle buluştu. Başrollerini Engin Akyürek ve Aslı Enver'in üstlendiği dizi, tutku, entrika ve rekabet dolu hikayesiyle şimdiden beğeni topladı. Peki, Enfes Bir Akşam dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?
ENFES BİR AKŞAM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Enfes Bir Akşam dizisinin çekimleri İstanbul'un Anadolu yakasında, özellikle Çengelköy ve Beykoz'un tarihi yalılarında gerçekleştiriliyor.
Nihal karakterinin evi olarak kullanılan Bahriyeli Sedat Bey Yalısı, Boğaz manzarasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Beykoz Anadoluhisarı'nda yer alan bu yalı, daha önce Leyla dizisinde de öne çıkmıştı.
Osman karakterinin sahnelerinde kullanılan Aslanlı Köşk ise dizinin görselliğine katkı sağlıyor.
ENFES BİR AKŞAM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Enfes Bir Akşam dizisinin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:
- Aslı Enver
- Engin Akyürek
- Dolunay Soysert
- İsmail Demirci
- Serkan Altunorak
- Taro Emir Tekin
- Selin Şekerci
- Sedef Avcı
- Zeynep Oymak
- Armağan Oğuz
- Ahmet Utlu