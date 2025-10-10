Enfes Bir Akşam dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Çekim yerleri ve konusu ile gündemde

Netflix'in yeni Türk dizisi Enfes Bir Akşam, 10 Ekim 2025 tarihinde izleyiciyle buluştu. Başrollerini Engin Akyürek ve Aslı Enver'in üstlendiği dizi, tutku, entrika ve rekabet dolu hikayesiyle şimdiden beğeni topladı. Peki, Enfes Bir Akşam dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

ENFES BİR AKŞAM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Enfes Bir Akşam dizisinin çekimleri İstanbul'un Anadolu yakasında, özellikle Çengelköy ve Beykoz'un tarihi yalılarında gerçekleştiriliyor.

Nihal karakterinin evi olarak kullanılan Bahriyeli Sedat Bey Yalısı, Boğaz manzarasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Beykoz Anadoluhisarı'nda yer alan bu yalı, daha önce Leyla dizisinde de öne çıkmıştı.

Osman karakterinin sahnelerinde kullanılan Aslanlı Köşk ise dizinin görselliğine katkı sağlıyor.

ENFES BİR AKŞAM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Enfes Bir Akşam dizisinin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Aslı Enver

Engin Akyürek

Dolunay Soysert

İsmail Demirci

Serkan Altunorak

Taro Emir Tekin

Selin Şekerci

Sedef Avcı

Zeynep Oymak

Armağan Oğuz

Ahmet Utlu