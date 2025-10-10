Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da getirdiği yasak, Almanları şaşırttı: Liverpool maçı hatırlatıldı

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da getirdiği yasak, Almanları şaşırttı: Liverpool maçı hatırlatıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlkay Gündoğan&#039;ın Galatasaray&#039;da getirdiği yasak, Almanları şaşırttı: Liverpool maçı hatırlatıldı
İlkay Gündoğan, Galatasaray, Nutella, Beslenme, Disiplin, Liverpool, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın 35 yaşındaki tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, sarı kırmızılı takımda getirdiği yasağın ardından Almanya'da gündem oldu. Gündoğan'ın hayat tarzını mercek altına alan Alman basını, deneyimli orta saha oyuncusunun son 4 sezonda yalnızca 1 maç kaçırmasının sırrını açıkladı.

Almanya'nın Bild Gazetesi, Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan'ın beslenme alışkanlığını mercek altına aldı.

Kemerburgaz'da Nutella'yı yasaklaması gündem olan 35 yaşındaki futbolcunun beslenme konusundaki katı prensipleri pek çok futbolcuya örnek olacak türden.

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da getirdiği yasak, Almanları şaşırttı: Liverpool maçı hatırlatıldı - 1. Resim

YILLARDIR ŞEKER TÜKETMİYOR 

İlkay Gündoğan, beslenme konusunda yıllardır katı prensipleriyle hareket ediyor. Şekerden uzak duran 35 yaşında futbolcunun evinde gizli şeker içeren ürün bulunmuyor.

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da getirdiği yasak, Almanları şaşırttı: Liverpool maçı hatırlatıldı - 2. Resim

AKŞAM 8'DEN SONRA YEMEK YOK

Haberde, İlkay Gündoğan'ın akşam 8'den sonra kesinlikle yemek yemediği ve sadece maçlarda karbonhidrat aldığı, bunun da küçük bir miktar olduğu belirtildi.

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da getirdiği yasak, Almanları şaşırttı: Liverpool maçı hatırlatıldı - 3. Resim

SON DÖRT SEZONDA BİR MAÇ KAÇIRDI

Akşamları sadece çay ve su içerek beslenmesine çok dikkat eden deneyimli oyuncunun, son dört sezonda sadece bir maç kaçırdığı ve bunun da beyin sarsıntısı yaşadıktan sonra olduğu kaydedildi.

Haberde, İlkay Gündoğan için, "İlkay Gündoğan, 30'lu yaşlarının ortasında olmasına rağmen, disiplin, tutum ve net ilkelerinin hala başarının anahtarı olduğunu her hafta gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da getirdiği yasak, Almanları şaşırttı: Liverpool maçı hatırlatıldı - 4. Resim

LIVERPOOL MAÇI HATIRLATILDI

Tecrübeli yıldızın, bu disiplinli tarzıyla son dönemde kilo da verdiği ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta performansıyla öne çıktığı hatırlatıldı.

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da getirdiği yasak, Almanları şaşırttı: Liverpool maçı hatırlatıldı - 5. Resim

EMEKLİLİĞİ DÜŞÜNMÜYOR 

Sarı kırmızılı formasıyla ilk golünü Beşiktaş derbisinde atan İlkay Gündoğan'ın emeklilik düşüncesinden çok uzak olduğu kaydedildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye-Litvanya Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda, nereden izlenir? TFF canlı yayın bilgilerini paylaştı!İzmir'deki elektrik faciasında karar! Mahkeme 30 sanığa ceza yağdırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Medicana'yı yenen Ziraat Bankkart şampiyon oldu - SporFenerbahçe Medicana'yı yenen Ziraat Bankkart şampiyon olduA Milli Takım'da Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı öncesi konuştu: Benim için gurur meselesi - SporMontella: Benim için gurur meselesi7 gollü çılgın maçta Aubameyang şov: 4 gol atıp kırmızı kart gördü - Spor7 gollü çılgın maçta şov: 4 gol atıp kırmızı kart gördüTrabzonspor'un borcu açıklandı: Uğurcan Çakır detayı - SporTrabzonspor'un borcu açıklandı: Uğurcan Çakır detayıGalatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk için yeni sözleşme itirafı - SporÖzbek'ten Okan Buruk için yeni sözleşme itirafıMax Kruse'den çarpıcı değerlendirme: Fenerbahçe daha zor - SporKruse'den çarpıcı sözler: Fenerbahçe daha zor
Sonraki Haber Yükleniyor...