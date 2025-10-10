İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da getirdiği yasak, Almanları şaşırttı: Liverpool maçı hatırlatıldı

Almanya'nın Bild Gazetesi, Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan'ın beslenme alışkanlığını mercek altına aldı.

Kemerburgaz'da Nutella'yı yasaklaması gündem olan 35 yaşındaki futbolcunun beslenme konusundaki katı prensipleri pek çok futbolcuya örnek olacak türden.

YILLARDIR ŞEKER TÜKETMİYOR

İlkay Gündoğan, beslenme konusunda yıllardır katı prensipleriyle hareket ediyor. Şekerden uzak duran 35 yaşında futbolcunun evinde gizli şeker içeren ürün bulunmuyor.

AKŞAM 8'DEN SONRA YEMEK YOK

Haberde, İlkay Gündoğan'ın akşam 8'den sonra kesinlikle yemek yemediği ve sadece maçlarda karbonhidrat aldığı, bunun da küçük bir miktar olduğu belirtildi.

SON DÖRT SEZONDA BİR MAÇ KAÇIRDI

Akşamları sadece çay ve su içerek beslenmesine çok dikkat eden deneyimli oyuncunun, son dört sezonda sadece bir maç kaçırdığı ve bunun da beyin sarsıntısı yaşadıktan sonra olduğu kaydedildi.

Haberde, İlkay Gündoğan için, "İlkay Gündoğan, 30'lu yaşlarının ortasında olmasına rağmen, disiplin, tutum ve net ilkelerinin hala başarının anahtarı olduğunu her hafta gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

LIVERPOOL MAÇI HATIRLATILDI

Tecrübeli yıldızın, bu disiplinli tarzıyla son dönemde kilo da verdiği ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta performansıyla öne çıktığı hatırlatıldı.

EMEKLİLİĞİ DÜŞÜNMÜYOR

Sarı kırmızılı formasıyla ilk golünü Beşiktaş derbisinde atan İlkay Gündoğan'ın emeklilik düşüncesinden çok uzak olduğu kaydedildi.