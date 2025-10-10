7 gollü çılgın maçta Aubameyang şov: 4 gol atıp kırmızı kart gördü
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9. maç haftasında Gambiya'ya konuk olan Gabon, Pierre-Emerick Aubayemang'ın 4 golle yıldızlaştığı mücadelede rakibini 4-3 mağlup etti.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9. maç haftasında Gambiya, Gabon'u konuk etti.
Moi Uluslararası Spor Merkezi'nde oynanan maçı konuk ekip Gabon, 4-3'lük skorla kazandı.
AUBAYEMANG'DAN GOL ŞOV
Gabon'un galibiyet gollerini 20, 42, 62 ve 78. dakikalarda Pierre-Emerick Aubayemang kaydetti.
Gambiya'nın golleri ise 23. dakikada Minteh, 45+3 ve 48. dakikalarda Sidibeh'ten geldi.
KIRMIZI KART GÖRDÜ
Gabonlu yıldız Aubayemang, 4 gol attığı mücadelenin 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Gabon forması giyen Galatasaraylı Mario Lemina, müsabakada 75 dakika sahada kaldı.
