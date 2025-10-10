Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > 7 gollü çılgın maçta Aubameyang şov: 4 gol atıp kırmızı kart gördü

7 gollü çılgın maçta Aubameyang şov: 4 gol atıp kırmızı kart gördü

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9. maç haftasında Gambiya'ya konuk olan Gabon, Pierre-Emerick Aubayemang'ın 4 golle yıldızlaştığı mücadelede rakibini 4-3 mağlup etti.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9. maç haftasında Gambiya, Gabon'u konuk etti.

Moi Uluslararası Spor Merkezi'nde oynanan maçı konuk ekip Gabon, 4-3'lük skorla kazandı.

AUBAYEMANG'DAN GOL ŞOV

Gabon'un galibiyet gollerini 20, 42, 62 ve 78. dakikalarda Pierre-Emerick Aubayemang kaydetti. 

Gambiya'nın golleri ise 23. dakikada Minteh, 45+3 ve 48. dakikalarda Sidibeh'ten geldi.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Gabonlu yıldız Aubayemang, 4 gol attığı mücadelenin 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gabon forması giyen Galatasaraylı Mario Lemina, müsabakada 75 dakika sahada kaldı.

 

