Mkhitaryan'dan yıllar sonra Mourinho ifşası: Günlerce aynı mesajı atmış!

Inter'de top koşturan Henrikh Mkhitaryan, Premier Lig'de Manchester United forması giydiği dönem teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. 36 yaşındaki yıldız, ciddi tartışmalar yaşadığı Portekizli çalıştırıcı ile arasındaki ilişkiden bahsetti.

"SENİ BİR DAHA GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Foot Mercato sitesinin Mkhitaryan'ın otobiyografisine dayandırdığı habere göre; Ermeni futbolcu ile Mourinho, soyunma odasında birçok defa tartışma yaşadı. Bu gerilimlerden birinde tansiyonun iyice yükseldiği ve deneyimli çalıştırıcının, hakaretler savurduktan sonra, "Defol git buradan, seni bir daha görmek istemiyorum" dediği iddia edildi.

WHATSAPP'TAN MESAJLAR: LÜTFEN GİT!

Mkhitaryan, "Antrenman sırasında benimle konuşmadı. Ancak her gece WhatsApp üzerinden 'Miki, lütfen git' mesajı gönderiyordu. Ben de kendisine 'Doğru takımı bulursam giderim, yoksa yaza kadar beklerim' cevabını verdim" ifadelerini kullandı.

"BANA YAZMAYI BIRAK"

Mourinho'nun kendisine ilerleyen aylarda da sık sık "Miki, lütfen git ki Alexis Sanchez'i transfer edebileyim" mesajını attığı aktaran 36 yaşındaki futbolcu, "Seni memnun etmek için gitmiyorum ve lütfen bana yazmayı bırak. İstersen Mino (vefat etmiş eski menajeri Raiola) ile konuş" diyerek Portekizli antrenöre çıkıştığını belirtti.