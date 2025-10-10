Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu: 1,5 yıllık imza
Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile yollarını ayıran Kayserispor, 42 yaşındaki Karadağlı teknik adam Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Trendyol Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kalırken; Zecorner Kayserispor, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu 5 puanla 17'nci sırada yer alıyor.
Galibiyet hasretine son veremeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör değişikliği yaşandı. Markus Gisdol'un görevine son verilirken, Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.
