Eski dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton'a veda! Cenaze törenine ünlüler akın etti

Eski dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton'a veda! Cenaze törenine ünlüler akın etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Eski dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton&#039;a veda! Cenaze törenine ünlüler akın etti
Cenaze, Boks, Spor, Manchester, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Boks kariyeri boyunca hafif orta sıklet ve orta sıklette dünya şampiyonluğu bulunan Ricky Hatton, 14 Eylül'de Manchester'a bağlı Hyde'daki evinde evinde ölü bulunmuştu. Manchester Katedrali'nde düzenlenen Hatton'ın cenazesine; ağır sıklet sporcusu Fraser Clark, eski futbolcu Chris Kamara ve profesyonel boksör Tyson Fury gibi birçok ünlü isim katıldı.

Dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton, 14 Eylül'de 46 yaşında hayatını kaybetmişti. Hatton'ın cenazesi, Birleşik Krallık'ın Manchester kentindeki Manchester Katedrali'nde düzenlendi.  

Eski dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton'a veda! Cenazeye ünlüler akın etti - 1. Resim

ÜNLÜ İSİMLER CENAZEDE

Bir döneme damga vuran şampiyon sporcunun cenaze törenine; eski futbolcu Chris Kamara, eski profesyonel boksör Amir Iqbal Khan,  profesyonel boksör Tyson Fury, eksi boksör Tony Bellew ve ağır sıklet sporcusu Fraser Clark katıldı.

Eski dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton'a veda! Cenazeye ünlüler akın etti - 2. Resim
Tony Bellew

PLANLADIĞI GERİ DÖNÜŞ MAÇI YARIM KALDI

Efsanevi boksör, ölümünden 2 ay önce yaptığı açıklamada, Aralık 2025’te Dubai’de yeniden ringe çıkacağını duyurmuştu. 2012’de profesyonel kariyerini noktalayan Hatton, 2 Aralık’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nden Eisa Al Dah ile orta sıklet maçına çıkmayı planlıyordu.

Eski dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton'a veda! Cenazeye ünlüler akın etti - 3. Resim

Kariyeri boyunca birçok dünya ve İngiltere şampiyonluğu kazanan Hatton, ring dışında da gündemden düşmedi. İngiliz boksör, geçmişte ruh sağlığı sorunları ve madde bağımlılığı ile mücadelesini kamuoyuyla paylaşmış, intihar girişimlerinden kurtulduğunu açıklamıştı. Ricky Hatton, son yıllarda ailesiyle arasını düzelttiğini söylemişti.

Eski dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton'a veda! Cenazeye ünlüler akın etti - 4. Resim
Eski İngiliz boksör Amir Khan da cenazeye katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

