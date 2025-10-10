Eski dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton'a veda! Cenaze törenine ünlüler akın etti
Boks kariyeri boyunca hafif orta sıklet ve orta sıklette dünya şampiyonluğu bulunan Ricky Hatton, 14 Eylül'de Manchester'a bağlı Hyde'daki evinde evinde ölü bulunmuştu. Manchester Katedrali'nde düzenlenen Hatton'ın cenazesine; ağır sıklet sporcusu Fraser Clark, eski futbolcu Chris Kamara ve profesyonel boksör Tyson Fury gibi birçok ünlü isim katıldı.
Dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton, 14 Eylül'de 46 yaşında hayatını kaybetmişti. Hatton'ın cenazesi, Birleşik Krallık'ın Manchester kentindeki Manchester Katedrali'nde düzenlendi.
ÜNLÜ İSİMLER CENAZEDE
Bir döneme damga vuran şampiyon sporcunun cenaze törenine; eski futbolcu Chris Kamara, eski profesyonel boksör Amir Iqbal Khan, profesyonel boksör Tyson Fury, eksi boksör Tony Bellew ve ağır sıklet sporcusu Fraser Clark katıldı.
PLANLADIĞI GERİ DÖNÜŞ MAÇI YARIM KALDI
Efsanevi boksör, ölümünden 2 ay önce yaptığı açıklamada, Aralık 2025’te Dubai’de yeniden ringe çıkacağını duyurmuştu. 2012’de profesyonel kariyerini noktalayan Hatton, 2 Aralık’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nden Eisa Al Dah ile orta sıklet maçına çıkmayı planlıyordu.
Kariyeri boyunca birçok dünya ve İngiltere şampiyonluğu kazanan Hatton, ring dışında da gündemden düşmedi. İngiliz boksör, geçmişte ruh sağlığı sorunları ve madde bağımlılığı ile mücadelesini kamuoyuyla paylaşmış, intihar girişimlerinden kurtulduğunu açıklamıştı. Ricky Hatton, son yıllarda ailesiyle arasını düzelttiğini söylemişti.