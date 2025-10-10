Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Milli maçta sahayı sedyeyle terk etmişti! Ozan Kabak, 1,5 yıl sonra geri döndü

Milli maçta sahayı sedyeyle terk etmişti! Ozan Kabak, 1,5 yıl sonra geri döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli maçta sahayı sedyeyle terk etmişti! Ozan Kabak, 1,5 yıl sonra geri döndü
Ozan Kabak, Türkiye Milli Takımı, Sakatlık, Geri Dönüş, Hoffenheim, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya ile 4 Haziran 2024 tarihinde oynanan özel maçta sağ diz ön çapraz bağları kopan Ozan Kabak'tan yaklaşık 1.5 yıl sonra sevindirici haber geldi. Hoffenheim'ın 25 yaşındaki stoperi, 4-0 kazandıkları karşılaşmada formasına kavuştu. 

A Milli Futbol Takımı ile İtalya arasında oynanan karşılaşmada çapraz bağları kopan Ozan Kabak, acı içinde yerde kalmış ve sedyeyle soyunma odasına götürülmüştü. Hoffenheim forması giyen genç oyuncu, uzun bir aranın ardından sahalara döndü. Ozan Kabak, milli maç arasında 2'nci Lig temsilcisi Kaiserslautern ile yaptıkları hazırlık maçında görev yaptı.

Sedyeyle sahayı terk etmişti! Ozan Kabak, 1,5 yıl sonra geri döndü - 1. Resim

Hoffenheim, Dietmar Hopp Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 4-0 galip ayrıldı. Mavi-beyazlı takımın gollerini 9'uncu dakikada Tim Lemperle, 47'nci dakikada Arthur Chaves, 56'ıncı dakikada Ihlas Bebou ve 68'inci dakikada Grischa Prömel kaydetti.

Sedyeyle sahayı terk etmişti! Ozan Kabak, 1,5 yıl sonra geri döndü - 2. Resim

Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle geçen sezonun tamamını kaçıran Ozan Kabak, yaklaşık 1.5 yıl aranın ardından sahalara döndü ve Kaiserslautern'e karşı oynanan ilk 11'de sahaya çıktı. Milli futbolcu, 46'ncı dakikada yerini Valentin Lassig'e bıraktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in kötü sicilini biliyoruz" dedi ve ekledi: "Soykırıma dönülürse bedeli ağır olur"Rekabet Kurulu'ndan Adidas'a 402 milyon TL ceza! İşte nedeni...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton'a veda! Cenaze törenine ünlüler akın etti - SporEski dünya şampiyonu boksöre veda! Cenazeye ünlü akınıKayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu: 1,5 yıllık imza - SporKayserispor'un yeni teknik adamı belli oldu: 1,5 yıllık imzaBeşiktaş, MR sonucunu açıkladı: El Bilal Toure'nin sağlık durumu - SporBeşiktaş, MR sonucunu açıkladı: Genç golcünün son durumuGalatasaray'da 'yeni sözleşme' itirafları: Okan Buruk, Icardi, Barış Alper... - SporBaşkan noktayı koydu: İsim isim kontrat itiraflarıTuncay Şanlı ortaklığı ve dostluğu bitirdi: Haksız kazanç elde etti! - SporF.Bahçe efsanesi ortaklığı ve dostluğu bitirdiDursun Özbek duyurdu: TFF, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi için çalışma başlattı! - SporTFF, Kerem'in olay sözleşmesi için harekete geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...