Milli maçta sahayı sedyeyle terk etmişti! Ozan Kabak, 1,5 yıl sonra geri döndü

A Milli Futbol Takımı ile İtalya arasında oynanan karşılaşmada çapraz bağları kopan Ozan Kabak, acı içinde yerde kalmış ve sedyeyle soyunma odasına götürülmüştü. Hoffenheim forması giyen genç oyuncu, uzun bir aranın ardından sahalara döndü. Ozan Kabak, milli maç arasında 2'nci Lig temsilcisi Kaiserslautern ile yaptıkları hazırlık maçında görev yaptı.

Hoffenheim, Dietmar Hopp Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 4-0 galip ayrıldı. Mavi-beyazlı takımın gollerini 9'uncu dakikada Tim Lemperle, 47'nci dakikada Arthur Chaves, 56'ıncı dakikada Ihlas Bebou ve 68'inci dakikada Grischa Prömel kaydetti.

Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle geçen sezonun tamamını kaçıran Ozan Kabak, yaklaşık 1.5 yıl aranın ardından sahalara döndü ve Kaiserslautern'e karşı oynanan ilk 11'de sahaya çıktı. Milli futbolcu, 46'ncı dakikada yerini Valentin Lassig'e bıraktı.