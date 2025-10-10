Milli maçta sahayı sedyeyle terk etmişti! Ozan Kabak, 1,5 yıl sonra geri döndü
İtalya ile 4 Haziran 2024 tarihinde oynanan özel maçta sağ diz ön çapraz bağları kopan Ozan Kabak'tan yaklaşık 1.5 yıl sonra sevindirici haber geldi. Hoffenheim'ın 25 yaşındaki stoperi, 4-0 kazandıkları karşılaşmada formasına kavuştu.
A Milli Futbol Takımı ile İtalya arasında oynanan karşılaşmada çapraz bağları kopan Ozan Kabak, acı içinde yerde kalmış ve sedyeyle soyunma odasına götürülmüştü. Hoffenheim forması giyen genç oyuncu, uzun bir aranın ardından sahalara döndü. Ozan Kabak, milli maç arasında 2'nci Lig temsilcisi Kaiserslautern ile yaptıkları hazırlık maçında görev yaptı.
Hoffenheim, Dietmar Hopp Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 4-0 galip ayrıldı. Mavi-beyazlı takımın gollerini 9'uncu dakikada Tim Lemperle, 47'nci dakikada Arthur Chaves, 56'ıncı dakikada Ihlas Bebou ve 68'inci dakikada Grischa Prömel kaydetti.
Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle geçen sezonun tamamını kaçıran Ozan Kabak, yaklaşık 1.5 yıl aranın ardından sahalara döndü ve Kaiserslautern'e karşı oynanan ilk 11'de sahaya çıktı. Milli futbolcu, 46'ncı dakikada yerini Valentin Lassig'e bıraktı.