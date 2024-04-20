Milli futbolcu Ozan Kabak'tan enfes gol! Hoffenheim, Mönchengladbach'ı 4-3 mağlup etti
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Wout Weghorst ve Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, Bundesliga'nın 30. haftasında oynanan mücadelede Borussia Mönchengladbach'ı 4-3 devirdi.
Türk futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Hoffenheim, Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Mönchengladbach'ı 4-3 mağlup etti.
Hoffenheim'ın gollerini 36'ncı dakikada Weghorst, 58'inci dakikada Prömel, 66'ncı dakikada Ozan Kabak ve 90+1'inci dakikada Stach kaydetti. Borussia Mönchengladbach'ta fileleri 39, 78 ve 89'uncu dakikalarda Hack havalandırdı.
Bu sonucun ardından Hoffenheim puanını 39'a yükseltti. Borussia Mönchengladbach ise 31 puanda kaldı.
Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Ozan Kabak, attığı jeneriklik golle forvetleri andırdı.
Maçın 66. dakikasında topla buluşan Ozan, rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası dışından attığı şutla kaleciyi avladı.
OZAN KABAK'IN JENERİKLİK GOLÜ