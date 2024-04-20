Süper Lig'de küme düşme potası alevlendi! Alanyaspor, Konyaspor'u farklı mağlup etti
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Alanyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi.
Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'a konuk olan Alanyaspor, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.
Akdeniz temsilcisinin gollerini 45+ 1'de Hadergjonaj ve 90+2'de Carlos Eduardo kaydetti.
Bu sonuçla puanını 45 yapan Alanyaspor, maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi.
Küme düşme hattına yakın olan Konyaspor ise 36 puanla 15. sırada kaldı.
Yeşil-beyazlılar, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak.
KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ
29. dakikada Oğuz Aydın'ın orta sahadan getirdiği topla ceza sahasında buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kale önündeki defansın müdahalesiyle oyun alanına döndü.
37. dakikada Cicaldau'nun ortasında topla buluşan Ethemi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
45+1'de Corendon Alanyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın ortasında Hadergjonaj'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlağı filelere yolladı.
51. dakikada Yusuf Özdemir'in ortasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda, top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.
86. dakikada Guilherme'nin ortasında ceza sahası içerisinde N'zonzi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
90+1. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan götürdüğü topa ceza sahası dışından sert vuran Eduardo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk 84 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen (Dk. 68 Cikalleshi), N'dao, Oğulcan Ülgün (Dk. 10 Cicaldau), Ethemi (Dk. 68 Moreno), Sambou (Dk. 68 Prip)
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Dk. 90+4 Lima), Oğuz Aydın (Dk. 87 Sisto), Efecan Karaca (Dk. 87 Eduardo), Yusuf Özdemir (90+5 Fatih Aksoy), Ahmed Hassan (Dk. 65 Hwang)
Goller: Dk. 45+1 Hadergjonaj, 90+1 Eduardo (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Hadebe, Dk. 76 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 71 Efecan Karaca, Dk. 81 Yusuf Özdemir, Dk. 90+2 Eduardo (Corendon Alanyaspor)