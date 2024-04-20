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Süper Lig'de ilginç anlar! 'Oynamamızın anlamı yok' diyerek sahayı terk etmek istedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbulspor'un, Fatih Karagümrük'e yenilerek küme düştüğü maçta ilginç anlar yaşandı. Hakemin verdiği karar sonrası maç içinde futbolcuları Simon Deli'nin sahadan çıkmak istedi.

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynanan mücadele Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonucun ardından İstanbulspor küme düştü.

DÜŞTÜĞÜMÜZÜN MESAJINI VERMİŞTİK

Takımın küme düşmesinin kesinleşmesiyle ilgili olarak konuşan Osman Zeki Korkmaz, şöyle devam etti:

"Biz mantıksal olarak 8-10 hafta önce düştüğümüzün mesajını vermiştik. Oynadığımız oyunun da bununla ilgili olmadığını söylemiştik. Galatasaray karşısında, Hatayspor karşısında ve bugünkü maçta baskın oynadığımızı söyleyebilirim. Karagümrük'ün kalecimiz Alp Arda'ya en çok yaklaştığı nokta, devre sonlarındaki penaltı pozisyonları oldu. Bunun dışında bizim boş kaleye atamadığımız 3 net pozisyon var. Futbolcu arkadaşlarımız 2 gün dinlenecek, ondan sonra yediğimiz ilk golü kendilerinin analiz etmelerini istiyorum."

Süper Lig'de ilginç anlar! 'Oynamamızın anlamı yok' diyerek sahayı terk etmek istedi - 1. Resim

ONLARA İKRAM EDİLDİ

Başkan Ecmel Sarıalioğlu'nun maçın ardından soyunma odasına geldiğini de sözlerine ekleyen Korkmaz, şunları kaydetti: "Bugünün üzerine zihnimizi tazeleyip son 5 haftada keyifli Futbol oynamamızı söyledi. Düşmemiz, kalmamız gibi bir gündem olmadı. Başkanımız 'Siz doğru mesajları verin, zamanla doğrular ve bizim haklılığımız ortaya çıkar.' dedi. İstanbulspor vizyonunu ve misyonunu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Daha iyisini yaparak daha kuvvetli şekilde geri geliriz. Ama içler acısı başka boyut var. Taç atışı vermek için bile rakibi bekleyen mantalite karşısında yapacak bir şeyimiz yok. Aynı şiddetli yapılan hareketler bir tarafa rahat verilirken, diğer tarafa verilmiyor. Biz bugün maçı oynayan taraftık, rakibimiz anları kovaladı. Bu anlar da onlara ikram edildi."

Süper Lig'de ilginç anlar! 'Oynamamızın anlamı yok' diyerek sahayı terk etmek istedi - 2. Resim

OYNAMAMIZIN MANASI YOK

Maç içinde futbolcuları Simon Deli'nin sahadan çıkmak istemesiyle ilgili de konuşan Korkmaz, "Simon Deli 'Buna penaltı veriliyorsa, bu maçı oynamamızın manası yok.' dedi. Ben de 2 dakika beklemesini söyledim. Alp Arda zaten nasıl olsa bir şekilde penaltıdan golü yiyecekti. İlk penaltıyı kaçırdılar. Fatih Karagümrük, son dakikadaki penaltıyı kaçırsaydı adım gibi eminim ki bir penaltı daha verilecekti." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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