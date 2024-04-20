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Süper Lig'e ilk veda eden takım! İstanbulspor küme düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig&#039;e ilk veda eden takım! İstanbulspor küme düştü

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'e ilk veda eden takım belli oldu. Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İstanbulspor küme düştü.

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynanan mücadele Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü ile sonuçlandı. 

İSTANBULSPOR KÜME DÜŞTÜ

İstanbulspor, Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuç sonrası Süper Lig'e ilk veda eden takım da belli oldu. Maçın ardından İstanbulspor'un küme düşmesi kesinleşti.

33 MAÇTA SADECE 4 GALİBİYET ALDI 

İstanbulspor bitime 5 hafta kala havlu atmış oldu. Bu sezon çıktığı 33 maçta yalnızca 4 galibiyeti bulunan sarı-siyahlılar, 7 beraberlik ve 22 de mağlubiyet aldı. Ayrıca Trabzonspor ile evinde oynadığı maçta sahadan çekilen İstanbulspor’un 3 puanı da silinmişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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